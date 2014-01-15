سیستان و بلوچستان بالاترین نرخ میوه را در کشور دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نادر میرشکار صبح چهارشنبه در جلسه مبادلات مرزی شهرستان سراوان اظهار داشت: به دلیل حلقه های مفقوده در توزیع مناسب، نگهداری و فراوری لذا نرخ میوه با وجود محصولات تولیدd در استان گران است.

وی با بیان اینکه این استان از حیث تولید میوه و تره بار از جایگاه مناسبی برخوردار است افزود: نبود مراکز فروش و عرضه مستقیم میوه و تره بار در شهر های استان و وجود دلالان موجب شده است تا قیمت میوه با نرخ زیادی به دست مردم برسد.

وی با اشاره به نقش و جایگاه شهرداری ها در رفع این مشکل افزود: شهرداری ها باید با ایجاد و راه اندازی و همچین نظارت مستقیم بر مراکز ایجاد شده عرضه و توزیع میوه مقدمات کاهش قیمت ها و تسهیل شهروندان به کالاهای مورد نیاز با قیمت مناسب فراهم سازند.

وی گفت: در همین راستا با برنامه ریزی های بعمل آمده همچون سال های گذشته ذخیره سازی و توزیع میوه به منظور مصرف عید نوروز برای خانواده ها در دستور کار قرار گرفته و لذا جای هیچ نگرانی از این بابت وجود ندارد.

سیستان و بلوچستان 200 هزار تن تولید خرما دارد

میرشکار همچنین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: این استان تولید کننده بیش از 200 هزار تن خرما است که توجه به این صنعت و ایجاد کارخانه های فراوری و صنایع تبدیلی و همچنین صنایع وابسته می تواند سهم بسیار عظیمی در اشتغالزایی ایجاد کند.

وی ادامه داد: با وجود ظرفیت های فراوان اما به دلیل نبود صنایع مادر بسیاری از تولیدات و پتانسیل های این استان نتوانسته با نام استان در بازار های جهانی معرفی شود.