۲۵ دی ۱۳۹۲، ۱۳:۵۶

میرشکار عنوان کرد:

سیستان و بلوچستان بالاترین نرخ میوه را در کشور دارد

زاهدان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان گفت: این استان به رغم تولیدات محصولات باغی اما بالاترین نرخ میوه در کشور را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، نادر میرشکار صبح چهارشنبه در جلسه مبادلات مرزی شهرستان سراوان اظهار داشت: به دلیل حلقه های مفقوده در توزیع مناسب، نگهداری و فراوری لذا نرخ میوه با وجود محصولات تولیدd در استان گران است.

وی با بیان اینکه این استان از حیث تولید میوه و تره بار از جایگاه مناسبی برخوردار است افزود: نبود مراکز فروش و عرضه مستقیم میوه و تره بار در شهر های استان و وجود دلالان موجب شده است تا قیمت میوه با نرخ زیادی به دست مردم برسد.   

وی با اشاره به نقش و جایگاه شهرداری ها در رفع این مشکل افزود: شهرداری ها باید با ایجاد و راه اندازی و همچین نظارت مستقیم بر مراکز ایجاد شده عرضه و توزیع میوه مقدمات کاهش قیمت ها و تسهیل شهروندان به کالاهای مورد نیاز با قیمت مناسب فراهم سازند.

وی گفت: در همین راستا با برنامه ریزی های بعمل آمده همچون سال های گذشته ذخیره سازی و توزیع میوه به منظور مصرف عید نوروز برای خانواده ها در دستور کار قرار گرفته و لذا جای هیچ نگرانی از این بابت وجود ندارد.

سیستان و بلوچستان 200 هزار تن تولید خرما دارد

میرشکار همچنین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: این استان تولید کننده بیش از 200 هزار تن خرما است که توجه به این صنعت و ایجاد کارخانه های فراوری و صنایع تبدیلی و همچنین صنایع وابسته می تواند سهم بسیار عظیمی در اشتغالزایی ایجاد کند.

وی ادامه داد: با وجود ظرفیت های فراوان اما به دلیل نبود صنایع مادر بسیاری از تولیدات و پتانسیل های این استان نتوانسته با نام استان در بازار های جهانی معرفی شود.

