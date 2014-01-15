حمید خزاعی از خوانندگان این كنسرت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینكه این كنسرت توسط "اركستر آكادمیك تهران" برگزار می‌شود، گفت: كنسرت "غوغای ستارگان" روزهای 28 و 29 دی ماه برگزار می شود و در آن 12 قطعه از قطعات استاد خرم اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: امین سالمی رهبر اركستر "غوغای ستارگان"، بابك شهركی تنظیم قطعات اركستر، امیر رفعتی، شهریار بلوچستانی و من خوانندگان این كنسرت را تشكیل می‌دهیم.

خزاعی با بیان اینكه تمام قطعاتی كه در كنسرت غوغای ستارگان اجرا خواهد شد، از آثاراستاد همایون خرم هستند، افزود: "هیچ مگو"، "جلوه رخسار"، "همچون گذشته ها"، " غوغای ستارگان"، "فراق"، "رفته"، "اشك من هویدا شد"، "دلم زدوری هر بی وفا"، "در میان گلها"، "پیام عاشقانه"، "آمدم اما" و "كوی بلا كشان" قطعاتی هستند كه در این كنسرت اجرا می‌شوند.

وی خاطرنشان كرد: بعد از مراسم بزرگداشتی كه گروه اركستر آكادمیك تهران برای استاد دهلوی برگزار كرد، تصمیمی مبنی بر برگزاری كنسرتی برای بزرگداشت استاد همایون خرم گرفته شد كه این اتفاق در زمان حیات او نیفتاد و برنامه‌ریزی‌های ما در این ارتباط متوقف شد و اكنون در اولین سالگرد فوت او كنسرت برگزار می كنیم.

خزاعی ادامه داد: با توجه به اینكه قطعات كنسرت "غوغای ستارگان" از آثار استاد خرم است، این مراسم با هماهنگی و اجازه از خانواده استاد برگزار می‌شود. رضا خرم فرزند استاد، بر فاخر بودن و جنبه هنری بالای آثار این كنسرت تاكید ویژه‌ای داشت و به همین دلیل تمرینات گروه برای اجرای این كار با جدیت بیشتری همراه بود.

خواننده اركستر آكادمیك تهران با اشاره به اینكه این كنسرت تلفیقی از سازهای ایرانی و اركسترال است، بیان کرد: قالب اركستر آكادمیك تهران، قالب ملی است و به فراخور اجراهای مختلف تركیب و نوع سازها تغییر می كنند. در كنسرت غوغای ستارگان علاوه بر حضور كامل سازهای زهی سازهای فلوت، كلارینت، پركاشن، تیمپانی، دف و تنبك، پیانو، تار، سه تار، قانون، چنگ ایرانی و هارپ، عود و سنتور نواخته می شوند.

خزاعی با بیان اینكه اركستر آكادمیك تهران درسال 87 تاسیس شد، گفت: این اركستر به عنوان اولین و بزرگترین اركستر خصوصی كشور توسط امین سالمی، من و بابك شهركی تاسیس شد و از سال 87 تا كنون بیش از 30 اجرا در سالن‌های مختلف داشته است.

این هنرمند عرصه موسیقی با بیان اینكه هنرمندانی چون شهرام ناظری، بهزاد فراهانی، فضل الله توكل در این كنسرت حضور خواهند داشت، افزود: پیش بینی می‌كنم این كنسرت با استقبال خوب مخاطبان روبرو شود.