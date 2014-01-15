شارژ تلفن همراه با هوا/ شارژرهای میکرویی به اندازه دانه برنج

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان آمریکایی، توربینی را در مقیاس میکرو ساخته اند که فقط 1.8 میلی متر عرض دارد و می تواند انرژی باد را به برق تبدیل کند.

این گروه می گویند صدها عدد از این وسایل ساخته شده از نیکل را مثلا می توان در تلفن همراه تعبیه کرد تا کاربر بتواند به سادگی و با تکان دادن تلفن در هو،ا باتری آن را شارژ کند و از شارژر های سیمی و رهایی یابند.

می توان برای افزایش میزان انرژی تولید شده، جعبه این توربین ها را بیرون از پنجره یا در جلوی یک پنکه نیز قرار داد.

تصویر میکرویی توربین های تولید کننده برق از باد برای شارژ تلفن همراه

به گفته محققان این شیوه می توان باتری تلفن را طی تنها چند دقیقه شارژ کند.

این فناوری توسط کارشناسان مهندسی میکرو در دانشگاه تکزاس آرلینگتون ساخته شده است.

هر توربین از آلیاژ نیکل انعطاف پذیر ساخته شده که قادر به تحمل وزش بادهای شدید است بدون آنکه خطر شکستگی داشته باشد.

این توربین ها بسیار کوچک هستند به طوری که 10 عدد از آنها را می توان در یک دانه برنج قرار داد.

پروفسور جی . سی. چاکو مجری این طرح گفت: این میکروتوربین ها به خوبی کار می کنند چرا که آلیاژ فلزی به کار رفته در آنها انعطاف پذیر است و این طراحی به کوچک سازی برای قابلیت های بیشتر آن کمک می کند.

این توربین های کوچک می توانند به طور کم هزینه ای بر روی سطوح وسایل الکترونیکی قابل حمل و نقل ساخته شوند از این رو می توانند آنها را بر روی قاب و محافظ تلفن های هوشمند خود قرار دهید.

مقیاس واقعی توربین های بادی تولیدکننده برق

وقتی شارژ باتری تلفن همراه به پایان می رسد تنها کاری که کاربر باید انجام دهد این است که محافظ و جلد گوشی تلفن را بر روی آن قرار داده و آن را چند دقیقه در هوا تکان دهد و دوباره از تلفن خود استفاده کند.

پروفسور اسمیتا رائو یکی دیگر از پژوهشگران این پروژه می گوید مشکلی که اغلب طراحان با آن مواجه هستند شکنندگی و بی دوامی این مواد است. اما با آلیاژ نیکل این مشکل دیگر وجود ندارد. این آلیاژ بسیار با دوام و محکم است.