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۲۵ دی ۱۳۹۲، ۱۳:۳۵

یک رسانه غربی خبر داد؛

سفر کری به واتیکان با هدف گفتگو درباره سوریه

سفر کری به واتیکان با هدف گفتگو درباره سوریه

پیش از سفر پاپ فرانسیس در ماه مه به سرزمین های اشغالی، فلسطین و اردن، وزیر خارجه آمریکا در سفر به واتیکان درباره اوضاع آفریقا و خاورمیانه از جمله بحران سوریه گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بلومبرگ در گزارشی نوشت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پی تقویت روابط خود با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌ های جهان با هدف حل بحران در خاورمیانه، تغییرات آب و هوایی و فقر جهانی است.

در همین حال جان کری وزیر خارجه آمریکا در سفر به واتیکان با پیترو پارولین دیپلمات ارشد پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک ‌های جهان درباره سوریه، آفریقا، مناقشات خاورمیانه، تغییرات آب و هوایی و فقر گفتگو کرد.

فاکس نیوز نیز در این رابطه می نویسد: کری اولین وزیر امور خارجه کاتولیک آمریکاست که پس از ادموند موسکی در 30 سال گذشته به واتیکان سفر می کند.

این رسانه غربی در ادامه می نویسد: دیدار پاپ ها با مقامات خارجی دیگر کشورها مرسوم نیست، به همین دلیل پیترو پارولین به دیدار کری رفت.

کد مطلب 2215176

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