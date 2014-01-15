تشکیل کمیته های روستایی مبارزه با موادمخدر و مفاسد اجتماعی در سراب

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی بنی فاطمه پیش از ظهر چهارشنبه در نشست مشترک دهیاران و روستای شوراهای روستایی و مسئولان ستاد فرعی مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه مواد مخدر این روزها بزرگترین معضل خانواده ها و عامل اختلاف میان آنها می شود، اظهار داشت: در راستای مبارزه با مشکلات اجتماعی دهیاران با مشارکت شوراهای روستا،خانه های بهداشت و معتمدان و ریش سفیدان روستاها کمیته های روستایی مبارزه با شیوع استفاده از مواد مخدر و نیز مبارزه با مفاسد اجتماعی را تشکیل خواهند داد.

وی معضل اعتیاد را در بسیاری از موارد ناشی از معضل اقتصادی دانست و از آن به عنوان بزرگترین معضل و حتی فراتر از معضلات اقتصادی نام برد.

بنی فاطمه بی تفاوتی در برابر شیوع مواد مخدر را گرفتار کردن خود در دام خانمانسوز اعتیاد دانست و افزود: اگر ما نسبت به این معضل در موضع انفعالی قرارگیریم به طور حتم این معضل دامنگیر خانواده ها و فرزندان خود ما خواهد شد و آن وقت دچار پشیمانی خواهیم شد که جبران آن دشوارخواهد بود.

این مقام مسئول در حوزه امور روستاهای بخش مرکزی سراب یاداورشد: وظیفه شرعی و قانونی همه ما مبارزه با معضلات خانمانسوز و تلاش برای ساختن جامعه ای سالم است.