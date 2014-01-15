محموله دو میلیارد ریالی قاچاق در خرم آباد کشف شد

سرهنگ قدرت الله دالوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران پلیس آگاهی در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا در سطح حوزه استحفاظی استان در محور ورودی شهرستان خرم آباد به یک دستگاه کمرشکن مظنون شدند.

وی افزود: پس از توقف و بررسی مشخص شد خوردوی فوق حامل یک دستگاه بولدوزر کوماتسو ساخت کشور ژاپن بوده که به صورت قاچاق وارد کشور شده است که خودروی مذکور به مقر انتظامی استان منتقل شد.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان لرستان عنوان کرد: ارزش ریالی محموله کشف شده بالغ بر دو میلیارد ریال برآورد شده است.

دالوند با بیان اینکه راننده این خودرو فاقد هیچ گونه مجوز قانونی است، افزود: فرد یاد شده دستگیر و پرونده برای بررسی به اداره کل گمرک استان ارجاع داده شده است.

وی با بیان اینکه قاچاق کالا یکی از پدیده های ناهنجار است که پیامدهای آن امنیت اقتصادی را به خطر می اندازد، یادآور شد: رواج قاچاق و تاثیر سوء آن به عنوان یک عامل بازدارنده توسعه موجب اختلال در اجرای برنامه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می شود.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان لرستان یادآور شد: برنامه اصلی پلیس، مبارزه با قاچاقچیان کالا و تنگ کردن حلقه فعالیت محتکران و اخلالگران در بازار است.