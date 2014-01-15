فراخوان غیررسمی وزیر ارتباطات برای جذب ایده در حوزه ICT

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی در مطلبی که در صفحه اجتماعی خود منتشر کرده است از تشکیل بانک اطلاعاتی برای تحقیقات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات خبر داد و گفت: با ایجاد این بانک اطلاعاتی زمینه برای استفاده از نتایج تحقیقات توسط سایر بخش های این وزارتخانه فراهم می شود.

وی با اشاره به جلسه ای که هفته گذشته با مدیران پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) داشته اظهار داشت: انتظار و دیدگاه من در حوزه پژوهشی این است که باید پژوهشگاه در شرایط جدید به جایگاه ذاتی خود، یعنی محوریت علمی و پژوهشی و بستر مشاوره ای، برگردد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هدف جدید پژوهشگاه را تغییر سیاست گذشته که انجام پروژه های کوچک و پراکنده بود و نیز جاری شدن این سیاست جدید عنوان کرد و افزود: تحقیقات و پژوهشها باید در راستای نیازهای کوتاه مدت و میان مدت حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد که برای کشور نیز ضروری به نظر می رسد.

واعظی خاطرنشان کرد: باید در این راستا ضمن ایجاد یک تحول عمیق روانی و ارتقاء اعتماد به نفس به مجموعه مرکز تحقیقات مخابرات ایران، مسیر تحقیقات را به سوی فعالیت بر پایه تجربیات و ارتباط متقابل با بخش اجرایی و عملیاتی برد.

وی گفت: در این جلسه تصمیم گرفتیم که فعالیتها بر روی پروژه های محدود اما اساسی متمرکز شود و در این راستا باید از نیروهای نخبه در سطح کشور و خارج از کشور بدون هیچ محدودیتی استفاده کرد؛ این امر زمینه را برای پالایش نیروهای مرکز تحقیقات مخابرات ایران فراهم می سازد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصمیم دیگر را تشکیل یک بانک اطلاعاتی از تحقیقاتی که انجام می شود عنوان کرد تا زمینه برای استفاده از نتایج تحقیقات توسط بخشهای دیگر وزارتخانه فراهم شود.

واعظی تصریح کرد: افرادی که فکر می کنند در این حوزه صاحب ایده و تفکر جدید و کاربردی هستند و می توانند به ما کمک کنند، از طریق مرکز روابط عمومی وزارتخانه پیشنهادات خود را ارائه کنند.