وحدت پیش شرط برپایی انقلاب جهانی امام زمان(عج)/ 100 مسجد شهرستان قاین میزبان برگزاری برنامه های هفته وحدت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد علیپور صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت هفته وحدت، با بیان این که خداوند بنای آفرینش جهان را بر وحدت گذاشته است، گفت: اگر جهان اطراف زندگی خود را بررسی کنیم متوجه می شویم تمام عالم براساس یک وحدت و نظم خاصی کار می کند و همین وحدت جهان زیربنای سعادت آدمی را فراهم کرده است.

وی با بیان این که خداوند با نزول قرآن و در آيات زیادی از مسلمانان به عنوان امت واحده یاد می کند، اظهارداشت: خداوند پیشرفت مسلمان را در وحدت قرار داده همانطور که فلسفه آفرینش جهان را بر مبنای وحدت قرار داده است رمز پیشرفت و کمال آدمی را هم در وحدت معین کرده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قاین با اشاره به اینکه وحدت یکی از دستاورهای انقلاب اسلامی است، افزود: امام خمینی(ره) با جلب نظر مسلمانان به وحدت به دبنال ایجاد یک خاورمیانه سرشار از صلح و مهربانی بودند که به وسیله آن بتوانند جلوی بسیاری از فسادهای کشورهای استعمارگر را در سطح جهان بگیرند.

حجت الاسلام علیپور با بیان این که امروزه وحدت یکی از ضروریات کشورهای اسلامی است،بیان داشت: اگر سران کشورهای اسلامی بیش از این نسبت به وحدت مسلمانان بی تفاوت باشند قطعا قدرت اسرائیل و کشورهای هم پیمان آن در منطقه بیشتر خواهد شد.

وی ادامه داد: همزمان با هفته وحدت گردهمایی بزرگ روحانیون شهرستان قاین با حضور 70 روحانی با محوریت وحدت و موانع پیش روی آن در شهرستان قاین برگزار خواهد شد.

رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قاین افزود: تاکنون بیش از 150 عدد پوستر و پلاکارد در مساجد شهرستان قاین توزیع شده و همچنین برنامه هفته وحدت در 100 مسجد محوری شهر قاین برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام علیپور ادامه داد: گردهمایی شوراهای هیئت مذهبی، گردهمایی کانون مداحان و اعزام 70 مبلغ بومی و غیربومی به نقاط مختلف شهرستان قاین از دیگر برنامه هایی است که در هفته وحدت در این شهر قاین برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به این که مسلمانان زمانی در جامعه جهانی قادر به پیشرفت و دست یابی به اهداف خود هستند که بتوانند وحدتشان را حفظ کنند، گفت: نقاط وحدت فرقه ها و گروه های مختلف مسلمانان از نقاط تفرقه آنها بیشتر است و مسلمان باید بر نقاط وحدت خود تاکید کنند.

رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قاین بیان کرد: با توجه به مرگ آریل شارون و زوال قدرت اسرائیل در منطقه در حال حاضر بهترین زمان برای نابودی اسرائیل بر مبنای وحدت کشورهای مختلف اسلامی در منطقه ایجاد شده است.

حجت الاسلام علیپور بحران سوریه، عراق ، لبنان و سایر کشورهای اسلامی را ناشی از این عنوان کرد که در این کشورها بعضی از گروه ها بر طبل تفرقه کوبیده و به جای تاکید بر مشترکات به دنبال نقاط تفرقه هستند که این گروه ها هدفی جز خیانت به اسلام وخدمت به دشمنان اسلام ندارند.

وی افزود: رمز کمال یک انسان در وحدت وجودی اوست و این موضوع نشان می دهند تا انسان ها به وحدت نرسند نخواهند توانست در مسیر کمال الهی حرکت کنند.

حجت الاسلام علیپور تاکید کرد: تفرقه و بی توجهی به وحدت عامل بسیاری از جنگ های خانمان سوز بشری در قرن های اخیر است.

وی یادآور شد: مردم از هرفرقه و نژادی هستند باید در هر شرایطی بر وحدت تاکید کرده و وحدت را صراط مستقیم خود برای پیشرفت قرار دهند.