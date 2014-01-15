لزوم حمایت از کتابداران و کتابخانه های عمومی در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، محمود شکری ظهر چهارشنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی و کمیته نهضت مطالعه مفید شهرستان ماسال با اشاره به ضرورت توجه به کتابخانه های عمومی گیلان افزود: جمهوری اسلامی ایران یکی از پیشگامان تولید علم در دنیا است.

وی اظهارداشت: به برکت انقلاب اسلامی ایران امروز شاهد دستاوردهای فراوانی در عرصه های مختلف علم، صنعت و تکنولوژی در کشور هستیم و به یقین این امر بدون داشتن انسان های متعهد و اهل علم و مطالعه امکانپذیر نبوده و نخواهد بود.

شکری همچنین ایجاد بستر های مناسب برای رشد فکری و خلاقیت در عرصه های مختلف را از مهمترین نیازهای جامعه برشمرد و بر ضرورت ایجاد کتابخانه های عمومی و حمایت از این مراکز فرهنگی و علمی تاکید کرد و اذعان داشت: گام های مثبت اما اندکی در حمایت از عرصه کتابخوانی در کشور برداشته شده است.

وی در ادامه ضمن استماع گزارش های روسای ادارت کتابخانه های شهرستان های حوزه انتخابیه خود و مدير كل كتابخانه هاي عمومي گیلان بر طرح موضوع حمایت از کتابخانه های عمومی و پیگیری آن در جلسات مجمع نمایندگان استان قول مساعد داد.

نماینده مردم تالش، ماسال و رضوانشهر در مجلس شورای اسلامی از پیگیری های مدیر کل کتابخانه های عمومی گیلان در خصوص مشکلات مربوط به کتابخانه های عمومی به ویژه پروژه احداث کتابخانه مرکزی استان تقدیر کرد.