به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید توکلیان صبح چهارشنبه در جلسه شورایارهای شهر خورموج اظهار داشت: برگزاری برنامههای دینی و مذهبی در مناسبتهای مختلف با شور و حال حاصی در شهرستان دشتی برگزار میشود و مردم نیز همواره مشارکت گستردهای در این برنامهها دارند.
وی اضافه کرد: مشارکت مسئولان نیز در برگزاری این برنامهها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که در شهرستان دشتی نیز شاهد همکاریهای بسیار خوبی از سوی مسئولان در برگزاری برنامههای دینی و مذهبی در مناسبتهای مختلف هستیم.
توکلیان به نقش بسیار مهم شوراها در ایجاد هماهنگی بین مردم و سایر دستگاهها اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: شوراها نیز همواره با سازمان تبلیغات اسلامی و هیئتهای مذهبی همکاری و همراهی بسیار خوبی داشتهاند.
نامگذاری خیابانهای خورموج به نام مساجد آن خیابان
رئیس اداره تبلیغات شهرستان دشتی با تقدیر از زحمات صورت گرفته توسط شوراو شهردار شهر خورموج، خواستار نامگذاری خیابانها به اسم همان مسجد که در آن خیابان است شد.
حجت الاسلام توکلیان اضافه کرد: با توجه به مراجعات بانیان مساجد در خصوص آسفالت کوچهها و معابر کنار مساجد شهرداری در این خصوص اهتمام ورزد.
وی بر لزوم ساخت مساجد در شهرکها تاکید کرد و افزود: مساجد و حسینیهها با هماهنگی شهردار و اوقاف ساخته شود و در ساخت و سازها در شهرکهای جدید ساخت مساجد در نظر گرفته شود.
حجت الاسلام توکلیان با تقدیر از چراغانیهای صورت گرفته در سطح شهر توسط شهردار و اعضای شورای شهر از شهرداری خواست میادین و خیابانهای جلو مساجد نیز چراغانی شود.
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