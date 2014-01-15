وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی لوح روابط عمومی برتر کشور را به موسسه میزان اهدا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جشنواره روابط عمومی بر‌تر ایران که در مرکز همایش‌های وزارت خارجه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، یوسفعلی منیری، مدیر روابط عمومی موسسه مالی و اعتباری میزان، لوح روابط عمومی بر‌تر را از دکتر علی جنتی دریافت کرد.

کسب رتبه اول در بخش بهترین ارتباط رسانه‌ای در سطح ملی و نیز کسب رتبه سوم در بخش بهترین کتاب روابط عمومی در سطح ملی به روابط عمومی موسسه مالی و اعتباری میزان تعلق گرفت.

علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم تاکید کرد: مدیران اداری، سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و خصوصی باید تلاش کنند روابط عمومی به جایگاه اصلی خود برسد.

وی گفت: روابط عمومی‌ها علاوه بر تخصص نیاز به خلاقیت و ابتکار دارند امری که تاکنون از نظر مدیران مغفول مانده و باید با حمایت، روابط عمومی را در رسیدن به جایگاه اصلی آن‌ها یاری دهند.

وی گفت: روابط عمومی نباید تنها به اتاق خبر، اتاق تبلیغات و یا نقش نهادی ارشادی و مذهبی را ایفا کننند بلکه در کنار همه این‌ها باید مرکزی برای گسترش و ارتقای فرهنگ، اخلاق و هویت ارتباطات مردمی، پژوهش و تحقیق باشند و نقش مهم خود را در حوزه ارتباطات مردمی تحقیق و پژوهش و اطلاع رسانی نیز ایفا کنند.

پروفسور رضا عاملی استاد ارتباطات دانشگاه تهران نیز در این مراسم روحیه سازگاری و مثبت نگری را شاکله اصلی کار در روابط عمومی‌ها ذکر کرد و در بحث خود با عنوان روابط روابط عمومی یکپارچه افزود: روابط عمومی یکپارچه یعنی روابط عمومی که واقع گراست، ارتباطات بالنده با سازمان مطبوع خود و جامعه دارد و دروغ نمی‌گوید، روابط عمومی یکپارچه یعنی شبکه‌ای نمودن و ترکیب کردن تمام فعالیت‌های یک سازمان در جهت پیشرفت و تعالی اهداف خود دارد.

استاد دانشگاه تهران که سال‌ها در آمریکا و انگلیس مشغول تحصیل و تدریس بوده است، روابط عمومی را رکن دوم سازمان‌ها ذکر کرد و گفت: اکنون فضای مجازی همه چیز بشریت را تحت الشعاع خود قرار داده، ثبت ۱۱۲ میلیارد ایمیل در روز و وجود 2.5 میلیارد کاربر اینترنت در جهان باید روابط عمومی‌ها را از وضعیت فعلی خارج کند.

وی گفت: روابط عمومی یکپارچه روابط عمومی است که منافع مشتری و سازمان را نمایندگی می‌کند و در جایگاه عدالت و کیفیت اجرای عدالت قرار گرفته است.

وی وظیفه مهم روابط عمومی یکپارچه را پیشرفت سازمان، سهامداران، مشتریان و تضمین سلامت و سعادت جامعه بیان کرد و از مدیران دستگاه‌ها خواست در جهت اهداف سازمانی به مدیران روابط عمومی کمک کنند.

در این مراسم که به مدت دو روز برگزار شد مسائل مختلفی از قبیل حوزه ارتباطات و بازاریابی، حوزه‌های انتشارات و روابط رسانه‌ای، حوزه پژوهش و روابط عمومی دیجیتال مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ادامه این مراسم بیانیه هیات داوران یازدهمین جشنواره روابط عمومی‌های بر‌تر ایران قرائت شد و تاکید شد روابط عمومی های کشور باید در جهت آموزش علمی و کاربردی و همچنین استفاده هرچه بیشنر از توانمندی‌های حرفه‌ای و کار‌شناسی تشکل‌های بخشی و خصوصی اقدام کنند.

مهدی باقریان دبیر جشنواره و رئیس موسسه کارگزار روابط عمومی نیز با اشاره به آثار رسیده به جشنواره امسال و روند رو به رشد آن نسبت به سال‌های گذشته افزود :کارهای عرضه شده از استان‌ها به مراتب با کیفیت بهتری نسبت به پایتخت در جشنواره امسال ظهور داشت.

گفتنی است فراخوان این جشنواره مهرماه گذشته منتشر وروابط عمومی میزان با ارسال مدارک مربوطه در 6 بخش جشنواره شرکت که با رای هیات داوران در 2 بخش حائز رتبه برتر شد.این جشنواره به صورت سالانه با حضور روابط عمومی سازمانها ، بانکها ، وزارتخانه ها ،ادارات و شرکتهای دولتی برگزار می شود.