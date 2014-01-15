تایید حکم قصاص عامل جنایت شبانه

به گزارش خبرنگار مهر، در این پرونده نصرالله 24 ساله متهم به قتل محمد در تاریخ 20 شهریور سال 90 با ضربه های چاقو است متهم یکبار در شعبه 71 دادگاه کیفری محاکمه و به قصاص محکوم شد که قضات شعبه 24 دیوان عالی کشور حکم را نقض کردند.

در ادامه پرونده به شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.

پدر مقتول در جلسه محاکمه گفت: من یکی از ملاکان منطقه شهر ورامین هستم. در روستایی که اغلب املاک من در آن قرار دارد هیچ جرمی تا دو سال پیش رخ نداده، اما نصرالله و دوستانش باعث وقوع جرایمی مانند سرقت و فساد در منطقه شده بودند. چند روز قبل از این جنایت من با نصرالله صحبت کرده و از او خواستم اجازه ندهد دوستانش امنیت روستا را از بین ببرند. شب حادثه نیز او و دوستانش با یک خودروی پژوپارس من و پسرم را تعقیب کرده و در ورامین به طرفمان حمله کردند. در جریان این درگیری پسرم با ضربه های چاقو کشته شد و من برای عامل قتل تقاضای قصاص دارم.

متهم نیز با رد اتهام قتل عمد اظهار داشت: شب حادثه یکی از دوستانم به خانه مان آمد من هم برای اینکه برای او شام بگیرم از خانه خارج شدم. در میان راه سه تن از دوستانم را سوار کردم برای گرفتن شارژ تلفن همراه اعتباری به ورامین رفتیم که محمد و پدرش به طرف ما حمله ور شدند. من با ضربه‌های قمه و چاقو بشدت مجروح شده بودم و خون جلوی چشمانم را گرفته بود برای دفاع از خود کاردی که همراه داشتم را در هوا تکان می دادم که نمی دانم چاقو چه زمانی به مقتول اصابت کرد و باعث مرگ او شد.

قاضی اصغر عبداللهی رئیس شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران و چهار قاضی مستشار از آخرین دفاعیات متهم و وکیل وی ختم رسیدگی به این پرونده را اعلام کرده و نصرالله را به قصاص محکوم کردند.

با اعتراض متهم پرونده دوباره به دیوان عالی کشور فرستاده شد که قضات شعبه 24 دیوان عالی کشور حکم قصاص را تایید کردند.