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۲۵ دی ۱۳۹۲، ۱۴:۲۹

سه دونده اردبیلی به مسابقات انتخابی تیم های ملی راه یافتند

سه دونده اردبیلی به مسابقات انتخابی تیم های ملی راه یافتند

اردبیل – خبرگزاری مهر: سه سه دونده مرد و زن استان اردبیل به مسابقات انتخابی تیم های ملی و رقابت های داخل سالن گرامیداشت دهه فجر راه یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، براین اساس از سوی فدراسیون دو و میدانی کشور دو دونده اردبیلی جهت شرکت در اولین مرحله مسابقات انتخابی دوومیدانی تیم های ملی نوجوانان و جوانان دعوت شدند.

بنا براعلام فدراسیون ابراهیم احمدزاده از پارس آباد و فرید پیرزاده از اردبیل دو دونده نوجوان استان هستند که جهت شرکت در این مسابقات که 27 دی ماه در تهران برگزار می شود، حضور خواهند یافت.

احمدزاده و پیرزاده به همراه 25 دونده دیگر از 16 استان کشور برای کسب عنوان قهرمانی نوجوانان کشور رقابت خواهند کرد.

همچنین فدراسیون دوومیدانی از حدیثه احمدی دونده اردبیلی برای شرکت در مسابقات دوومیدانی داخل سالن بانوان گرامیداشت دهه فجر دعوت کرد.

براساس اعلام فدراسیون این بانوی دونده به همراه 9 دونده دیگر از 6 استان در قالب تیم منتخب بانوان استان ها در این مسابقات حضور خواهد داشت.

مسابقات دوومیدانی داخل سالن بانوان گرامیداشت دهه فجر سوم و چهارم بهمن ماه در تهران برگزار می شود.

کد مطلب 2215248

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