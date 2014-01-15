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۲۵ دی ۱۳۹۲، ۱۴:۱۵

حباب شیشه ای آغاز گر جشنواره بین المللی تئاتر فجر در البرز

حباب شیشه ای آغاز گر جشنواره بین المللی تئاتر فجر در البرز

کرج - خبرگزاری مهر: معاون هنری سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز گفت: سی و دومین جشنواره تئاتر فجر با « حباب شیشه ای» در تئاتر شهر کرج آغاز خواهد شد.

ابراهیم شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: عصر امروز « نمایش حباب شیشه ای» کاری از گروه هرمس به کارگردانی اصغر گروسی در تئاتر شهر کرج کار خود را آغاز خواهد کرد.

وی افزود: این جشنواره تا  اول بهمن ماه در کرج ادامه خواهد شد و شاهد اجرای 5 اثر نمایشی از سوی هنرمندان تئاتر در این دوره از جشنواره خواهیم بود.

شریفی گفت: استانهای گلستان، لرستان، خراسان رضوی و خوزستان، مناطق آزاد کیش و اروند نیز میزبان سی و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر هستند.

جشنواره تئاتر فجر عصر امروز ساعت 15، در تالار حافظ تئاتر شهر کرج آغاز به کار خواهد کرد.

تئاتر شهر کرج در عظیمیه بلوار کاج  خیابان شهید شاکرزادگان بلوار ولیعصر واقع است و علاقمندان به تئاتر می توانند علاوه بر این مکان در پلاتو اداره کل ارشاد نیز آثار نمایشی این جشنواره را به تماشا بنشینند.

 

کد مطلب 2215262

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