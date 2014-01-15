اختصاص 2 هزار میلیارد تومان برای جبران هزینه دارو/ داروی چینی نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، رسول دیناروند ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی لرستان اظهار داشت: خوشبختانه در دولت جدید شاهد گشایش های خیلی خوبی در عرصه های مختلف به ویژه در حوزه دارویی هستیم.

وی ادامه داد: همانطور که رئیس جمهوری هم تاکید کردند و مردم نیز شاهد هستند ما تلاطمی در بازار دارو نداریم، آرامش ایجاد شده است و هر روز که می گذرد وضعیت بازار دارو در حال بهتر شدن است.

اختصاص دو هزار میلیارد تومان برای کمک به تامین داروی بیماران

دیناروند با بیان اینکه کمبودهای دارویی در کشور نسبت به گذشته بسیار کم شده است، عنوان کرد: همچنین پرداختی بیماران برای تامین داروهای گران قیمت از جمله داروهای مربوط به بیماران خاص و صعب العلاج بخش زیادی توسط دولت جبران می شود.

معاون غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عنوان کرد: در این راستا برای شش ماهه دوم سالجاری دو هزار میلیارد تومان به منظور حمایت از بیماران برای تامین دارو اعتبار دریافت شده است .

دیناروند ادامه داد: این اعتبار برای سال آینده به دو هزار و 400 میلیارد تومان ارتقا پیدا کرده است.

اختصاص اعتبارات ویژه به حوزه سلامت از محل هدفمندی یارانه ها

وی یادآور شد: البته دولت قول داده است که در بحث هدفمندی یارانه ها اعتبار ویژه ای برای حوزه سلامت اختصاص داده شود تا هزینه دارو و درمان مردم جبران و خدمات در حوزه سلامت بهداشت و سایر مباحث مرتبط ارتقا داده شود.

معاون غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عنوان کرد: اگر این موضوع با توجه به لطف و نگاه مثبت مجلس مصوب شود می توانیم با قاطعیت اعلام کنیم که سال آینده هیچ بیماری به خاطر هزینه های دارویی محتاج نخواهد بود.

دیناروند تصریح کرد: در صورت تحقق این امر اعتبارات اختصاصی از این محل جوابگوی همه بیماران برای تامین آن سهمی که بیمار را دچار فقر نکند خواهد بود و بخشی از هزینه های دارویی را مردم و بیمه ها و بخشی دیگر را وزارت بهداشت به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق بیمه ها سال آینده تامین خواهد کرد.

هیچ داروی چینی در ایران وجود ندارد

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در مورد واردات دارو از چین تصریح کرد: ما هیچ گونه داروی چینی در بازار نداریم.

معاون غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: من با قاطعیت اعلام می کنم که هیچ داروی چینی در ایران وجود ندارد و هر کسی پیدا کرد به او جایزه می دهیم!

اخذ موافقت اولیه راه اندازی دانشکده داروسازی لرستان

دیناروند در مورد راه اندازی دانشکده داروسازی لرستان نیز اظهار داشت: دانشکده داروسازی لرستان آخرین مرحله تصویب خود را طی می کند و در شورای گسترش موافقت اصولی اولیه آن گرفته شده است.

وی ادامه داد: همچنین دانشگاه علوم پزشکی لرستان نیز زیرساخت مورد نیاز برای راه اندازی این دانشکده را فراهم کرد و ساختمان آن در حال تجهیز است که امیدواریم با عنایت شورای گسترش امسال موافقت قطعی با تاسیس این دانشکده و پذیرش دانشجو صادر شود و از سال آینده دانشکده داروسازی لرستان دانشجو بگیرد.