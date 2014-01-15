دانشگاه آزاد اسلامي گناباد تنها واحد دارای رشته مکاترونیک در شرق کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یعقوبی اول ریابی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی گناباد در خرداد ماه 1364 و با 2 رشته در مقطع کاردانی آغاز به کار نموده است.

وي افزود: امروز دانشگاه آزاد اسلامي گناباد بیش از 56 رشته تحصیلی که 13 رشته آن در مقطع کارشناسی ارشد دارد.

وي ادامه داد: اين دانشگاه با 70 عضو هیات علمی، دارا بودن دانشکده مستقل مهندسی برق که با آزمایشگاه ها و کارگاه های پیشرفته و مجهز و اساتید مجرب که به عنوان قطب برق در کشور شناخته می شود، وجود رشته های جدید و مورد نیاز بازار کار، بزرگترین مرکز آموزش عالی شهرستان است.

يعقوبي گفت: از نیمسال دوم 92-93 شاهد پذیرش دانشجو در بیش از 40 رشته غیر پزشکی بدون کنکور در اين دانشگاه خواهیم بود.

وي بيان داشت: دانشگاه آزاد اسلامی گناباد برای این دانشجویان که بدون آزمون پذیرش خواهند شد، مزایا و امکاناتی همانند دیگر دانشجویان شاغل به تحصیل در نظر گرفته است که می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

یعقوبی امکانات و مزایای در نظر گرفته شده جهت دانشجویان را علاوه بر استفاده از شرایط برجسته علمی و آزمایشگاهی، اعطای وام های بلند مدت و کوتاه مدت، تقسیط شهریه، مجموعه ورزشی امام علی(ع) دانشگاه با پیشرفته ترین امکانات، مجتمع های خوابگاهی پسران و دختران با امکانات مناسب و خوب و...عنوان کرد.

یعقوبی به رشته های کارشناسی ارشد واحد گناباد اشاره كرد و گفت: رشته مکاترونیک و آمار ریاضی جزو رشته های جدید واحد می باشد و گناباد تنها واحد در شرق کشور است که رشته مکاترونیک را ایجاد نموده است.

وی به ایجاد 2 رشته دیگر در کارشناسی ارشد که مراحل نهایی آن در وزارت علوم بررسی می شود اشاره کرد و در خصوص رشته دکتری مهندسی برق هم گفت: این رشته نیز در آستانه تصویب نهایی قرار دارد.

معاون آموزشی واحد گناباد با اشاره به پتانسیل هایی که واحد گناباد دارد، بیان کرد: هدف ما ارتقای بیش از پیش سطح آموزشی و افزایش رشته های تحصیلات تکمیلی مورد نیاز جامعه و قشر جوان است که در این زمینه حدود 10 رشته جهت بررسی و انشاءالله تائید به کمیته گسترش استان ارائه شده است.