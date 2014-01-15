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۲۵ دی ۱۳۹۲، ۱۴:۳۰

یعقوبی:

دانشگاه آزاد اسلامي گناباد تنها واحد دارای رشته مکاترونیک در شرق کشور است

دانشگاه آزاد اسلامي گناباد تنها واحد دارای رشته مکاترونیک در شرق کشور است

گناباد - خبرگزاري مهر: معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی گناباد گفت: گناباد تنها دانشگاه آزاد اسلامي در شرق کشور است که رشته مکاترونیک را ایجاد کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یعقوبی اول ریابی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی گناباد در خرداد ماه 1364 و با 2 رشته در مقطع کاردانی آغاز به کار نموده است.

وي افزود: امروز دانشگاه آزاد اسلامي گناباد بیش از 56 رشته تحصیلی که 13 رشته آن در مقطع کارشناسی ارشد دارد.

وي ادامه داد: اين دانشگاه با 70 عضو هیات علمی، دارا بودن دانشکده مستقل مهندسی برق که با آزمایشگاه ها و کارگاه های پیشرفته و مجهز و اساتید مجرب که به عنوان قطب برق در کشور شناخته می شود، وجود رشته های جدید و مورد نیاز بازار کار، بزرگترین مرکز آموزش عالی شهرستان  است.

يعقوبي گفت: از نیمسال دوم 92-93 شاهد پذیرش دانشجو در بیش از 40 رشته غیر پزشکی بدون کنکور در اين دانشگاه خواهیم بود.

وي بيان داشت: دانشگاه آزاد اسلامی گناباد برای این دانشجویان که بدون آزمون پذیرش خواهند شد، مزایا و امکاناتی همانند دیگر دانشجویان شاغل به تحصیل در نظر گرفته است که می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

یعقوبی امکانات و مزایای در نظر گرفته شده جهت دانشجویان را علاوه بر استفاده از شرایط برجسته علمی و آزمایشگاهی، اعطای وام های بلند مدت و کوتاه مدت، تقسیط شهریه، مجموعه ورزشی امام علی(ع) دانشگاه با پیشرفته ترین امکانات، مجتمع های خوابگاهی پسران و دختران با امکانات مناسب و خوب و...عنوان کرد.

یعقوبی به رشته های کارشناسی ارشد واحد گناباد اشاره كرد و گفت: رشته مکاترونیک و آمار ریاضی جزو رشته های جدید واحد می باشد و گناباد تنها واحد در شرق کشور است که رشته مکاترونیک را ایجاد نموده است.

وی به ایجاد 2 رشته دیگر در کارشناسی ارشد که مراحل نهایی آن در وزارت علوم بررسی می شود اشاره کرد و در خصوص رشته دکتری مهندسی برق هم گفت: این رشته نیز در آستانه تصویب نهایی قرار دارد.

معاون آموزشی واحد گناباد با اشاره به پتانسیل هایی که واحد گناباد دارد، بیان کرد: هدف ما ارتقای بیش از پیش سطح آموزشی و افزایش  رشته های تحصیلات تکمیلی مورد نیاز جامعه و قشر جوان  است که در این زمینه حدود 10 رشته جهت بررسی و انشاءالله تائید به کمیته گسترش استان ارائه شده است.

 

کد مطلب 2215268

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