بندر چابهار ظرفیتی فرا ملی است/ ظرفیتهای بندری سیستان و بلوچستان تقویت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اوسط هاشمی در نخستین سفر استانی خود صبح چهارشنبه در بازدید از اسکله های شهید بهشتی و کلانتری چابهار ابراز داشت: از آن‌جا که رویکرد رئیس جمهور شکوفایی ظرفیت‌های این بندر است لذا با تاکید ایشان این بندر باید به بندر عباس دوم تبدیل شود.

وی بیان داشت: این بندر در زمینه کریدور محور شرق نقش بسزایی دارد و لذا باید باسرمایه‌گذاری‌لازم زمینه اثر بخشی‌های موثر در سطح ملی و منطقه‌ای در این بندر فراهم شود.

استاندار بیان داشت: بندر چابهار بندری اقیانوسی است و لذا باید به وسعت اقیانوس به ظرفیت آن فکر کرد چرا که این ظرفیت ملی می تواند نقش محوری در راستای منافع عمومی کشور ایفا کند.

وی از دو عامل تولید ثروت و توسعه زیرساخت‌ها به عنوان اولویت های جدی و در دستور کار دولت عنوان کرد و افزود: برای تحقق تاثیر گذاری در تولید ثروت ملی گاز رسانی، توسعه برق، راه‌ها، ترانزیت و اندیشیدن به ریل از جمله برنامه هایی است که در نخستین سفر معاون برنامه‌ریزی و توسعه راهبردی ریاست جمهوری به آن توجه شد.

وی با بیان اینکه توسعه استان نیازمند حضور و مشارکت طیف های مختلف و به خصوص سرمایه گذاران است افزود: سرمایه گذاری در بندر و زیر ساخت های اساسی به دلیل ماندگاری نقش بسزایی در تضمین آینده نسل های آتی و فرزندان این مرز و بوم دارد.

وی با بیان اینکه استانداری به طور جدی از سرمایه‌گذاران و برنامه‌ریزان توسعه در این بندر حمایت‌ خواهد کرد ادامه داد: مزیت های قابل توجه این بندر شامل دسترسی به اقیانوس، معافیت‌های مالیاتی، تسهیلات ارزان، روان سازی در گشایش امورات و شرایط تخلیه و بارگیری هنوز برای بسیاری از تجار و سرمایه گذاران ناشناخته مانده است.

استاندار همچنین با بیان اینکه در این استان جذب ایرلاین اختصاصی دنبال می شود اظهار داشت: ترانزیت جاده‌ای و دریایی از جمله هدف‌های اساسی این دولت در استان است و رئیس جمهور نیز مصمم است تا دولتش دولت ریل باشد.

وی بیان داشت: بندر چابهار به عنوان دروازه توسعه استان راه عبور بسیاری از کشورها است و جای بسی خوشحالی است که ظرفیت‌های لازم در زمینه زیرساخت‌های اولیه در منطقه به وجود آمده است.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار سیستان و بلوچستان امروز همچنین با شرکت در شورای اداری شهرستان سرباز با معتمدان ، سران طوایف و قبایل دیدار خواهد داشت.