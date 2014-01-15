تدوین طرح مسئولیت اجتماعی افراد

به گزارش خبرنگار مهر، همایون هاشمی در حاشیه اختتامیه پنجمین جشنواره سراسری تئاتر معلولان روز چهارشنبه افزود: کارشناسانی را در این راستا گرد هم آورده و در حال تدوین طرحی هستیم تا بتوانیم در قالب مسئولیت اجتماعی افراد تمامی نهادهای اقتصادی از جمله کارخانه‌ها و سایر ارگان‌هایی که در حوزه اقتصادی فعال هستند، برای اجرایی کردن سهم خودشان در توسعه شرایط رفاهی اقشار آسیب پذیر گام بردارند.

وی ادامه داد: هر کشوری بسته به ساختارها و زیربناهایش در راستای ارائه و توسعه خدمات رفاهی به سایر اقشار آسیب پذیر گام بر می‌دارد؛ بنابراین کشور ما نیز تکلیفی را در زمینه‌های خدمات رفاه اجتماعی برعهده مسئولین سازمان‌های ذیربط قرار داده است تا بتواند از این طریق از ظرفیت‌های رفاهی و خدماتی سازمان‌ها و نهادهای مختلف در جامعه استفاده کند و در کنار آن به ظرفیت‌های دینی این موضوع نیز توجه شود.

رئیس سازمان بهزیستی با بیان اینکه در کشور ما مسائلی همچون خمس، زکات و خدمات جاری می‌تواند در راستای توسعه خدمات رفاه اجتماعی مسئله‌ای مورد اشاره تلقی شود، اظهار کرد: باید بر اساس منطق علمی و امروزی اجتماع بتوانیم این پدیده‌ها را به صورت متمرکز درآورده و در راستای توسعه خدمات رفاه اجتماعی به اقشار آسیب پذیر گام برداریم.

هاشمی خاطرنشان کرد: در همین راستا تدوین و ارائه طرح مسئولیت اجتماعی افراد و تقدیم لایحه آن به دولت از جمله راهکارهایی است که توسط سازمان بهزیستی مورد توجه قرار گرفته و پس از پایان تدوین این لایحه به دولت ارسال می شود.

افتتاح خانه هنر سازمان بهزیستی در دهه فجر

وی از افتتاح خانه هنر سازمان بهزیستی در دهه فجر خبر داد و اظهار کرد: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان بهزیستی مکلف است سالانه 10 درصد از جامعه هدف معلولان خود را توانمند کند و این موضوع نیازمند توسعه ابزار و زیر ساخت‌های لازم در این زمینه است.

وی افزود: این خانه هنر به منظور ایجاد دبیرخانه‌ای دائمی توسط سازمان بهزیستی ایجاد می‌شود و در آن موزه و گالری سازمان بهزیستی نیز راه اندازی شده است تا محل فروش دائمی محصولات مددجویان باشد.

به گفته هاشمی، سازمان بهزیستی در حال رایزنی با وزارت امور خارجه است تا بتواند از این طریق وسایل و محصولاتی که توسط مددجویان ساخته می‌شود از طریق سفرا به سایر کشورها عرضه کند.

رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه مفهوم توانمندسازی و یکپارچه سازی امروزه در ادبیات این سازمان جای خود را باز کرده است، خاطرنشان کرد: اگر مفهوم توانمندسازی را با چشم اندازی وسیع و گسترده بنگریم مطمئنا مسائل معیشتی و اجتماعی افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی در آن جای گرفته و قابل حل است.

وی با تاکید بر اینکه پایین ترین سطح خدمتی سازمان بهزیستی ارائه خدمات مددکاری معیشتی به جامعه هدف است، عنوان کرد: پایین ترین سطح خدمتی سازمان بهزیستی مددکاری معیشتی است و نقطه 100 درصدی آن ایجاد شرایطی است که مددجویان با کمترین و یا بدون تکیه برسایر افراد زندگی کنند و این مفهوم متعالی جامعه توانمند شده است.

رئیس سازمان بهزیستی ادامه داد: در گذشته سازمان بهزیستی در عرصه‌های مختلف و به ویژه توانمندسازی احساس تنهایی می‌کرد؛ اما امروزه سازمان‌های دولتی و خصوصی، ارگان‌های مختلف و حتی خود معلولان به عنوان همکاران و شرکای اجتماعی سازمان بهزیستی فعال شده و در این راستا گام بر می‌دارند.

هاشمی هنرمندان، ورزشکاران، خیرین و سایر گروههای مرجع اثرگذار را از جمله شرکای کاری سازمان بهزیستی دانست که در توسعه مسیر تکاملی این سازمان گام برداشته و حتی سازمان می‌تواند به عنوان یار کمکی در این زمینه وارد شود و بسیاری از کارها را به خود مردم و NGOها محول کرده و خود به عنوان سیاستگذار فعالیت کند.