16.5 درصد از اعتبارات کاشمر تخصیص یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فروزان در جلسه کمیته برنامه ریزی که برگزار شد اظهارکرد: اعتبارات شهرستان درسال 1392 بیش از 73میلیارریال ودرقالب 17 فصل 53 برنامه و125 پروژه بوده است که از مجموع اعتبارات شهرستان فقط 16.5 درصد تخصیص داده شده است، که بیشتر مبالغ مربوط به مطالبات پیمانکاران بوده است .

وی با گلایه از وضعیت نامناسب اعتبارات عمرانی شهرستان افزود: اعتبارات عمرا نی مطلوب شهرستان نیست و به دلیل عدم تخصیص اعتبار متاسفانه پروژه هایی همچون تخریب و نوسازی مدارس استخر آموزش و پرورش و استخر شنای تربیت بدنی پیشرفت خاصی نداشته است .

وی خواستار فعال سازی ستاد مشارکتهای مردمی درجهت تکمیل و اجرای پروژه هایی عمرانی آموزش و پرورش شد و تصریح کرد: با توجه به عدم تخصیص اعتبار به پروژه استخر شنای تربیت بدنی بر اجرا وتکمیل این پروژه که از نیازهای شهرستان می باشد تاکید کرد.

فروزان اقدامات اداره راه و شهرسازی شهرستان در اجرای پروژه های مربوطه را مثبت ارزیابی کرد و از اقدامات راه وشهرسازی شهرستان تقدیر کرد.

وی با اشاره به کاهش اعتبارات عمرانی دربودجه سال 93 این اقدام دولت را منطبق با واقعیات دانست و افزود: هدف دولت تدبیر و امید تکمیل واتمام پروژه ها ی نیمه تمام و اجرای پروژه هایی است که کلنگ زنی شده و تاکنون اقدامی درخصوص تکمیل وبهره برداری از این پروژه ها صورت نگرفته است .

فروزان اظهارداشت: دستگاهای اجرایی شهرستان برای تخصیص اعتبارات بیشتر برای تکمیل پروژه های نیمه تمام با ادارات کل خود مکاتبه نمایند وبرای سال 93 از تعریف پروژه جدید خودداری وتنها بدنبال تکمیل واتمام پروژه های نیمه تمام شهرستان باشند.