به گزارش خبرنگار مهر‏،‌ آیت الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر چهارشنبه در دیدار رئیس و مسئولان تقریب مذاهب اسلامی ضمن تبریک فرارسیدن میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) اظهار داشت: دشمنان برای مرگ شارون اشک می‌ریزند در حالی به ما را به نقض حقوق بشر متهم می‌کنند‏ در حالی که جنایت‌های شارون بر کسی پوشیده نیست.

وی اضافه کرد: آمریکا و هم دستانش با تجهیزات خود برای کوبیدن انقلاب و نظام ولایی و تشیع متحد شده اند به طوری که عزاداری امام حسین(ع) و مراسم عید غدیر در مجامع عمومی برخی مناطق همچون قاهره ممنوع شده است.

استاد برجسته حوزه تصریح کرد: عربستان و حامیان آن با پول نفت و گاز برای کوبیدن شیعیان بسیج شده اند و شیعیان نمی‌توانند به مناطقی همچون قاهره بروند.

تبلیغات وهابی‌ها بسیار زیاد شده است

وی با بیان اینکه تبلیغات وهابی‌ها بسیار زیاد شده است گفت: آنها مسلمانان را می‌کشند و برای این کار سرمایه گذاری زیادی کرده اند و پیشرفت هم کرده اند.

آیت الله نوری همدانی با اشاره به اینکه در عربستان مراکزی با بودجه‌های بسیار زیاد برای مبارزه با تشیع فعالیت می‌کنند‏ خاطرنشان کرد: در این زمان فتنه بزرگی به وجود آمده و باید برای دفاع از تشیع و اهل بیت(ع) کاری انجام دهیم.

وی خطاب به مسئولان تقریب مذاهب اسلامی عنوان کرد: کار شما مهم است، اما فقط برگزاری جلسه و سخنرانی کافی نیست. لازم است کسانی همچون سید حسن نصرالله و دیگران شخصیت ها کنار هم جمع شده و برای مقابله با توطئه‌های دشمن کاری انجام شود.

این مرجع تقلید شیعیان ادامه داد: باید فکری اساسی برای این کار صورت گیرد و برگزاری جلسات در برابر برنامه های دشمن بسیار کار ناچیزی است.

وی تصریح کرد: در اندونزی شیعیان را از کشورشان خارج می‌کنند و به آنها گفته می‌شود که باید سنی شوید یا از کشور خارج شوید. در آذربایجان مردم شیعه و سنی با هم زندگی می‌کنند و با یکدیگر مشکلی ندارند و این بسیار خوب است.

آیت الله نوری همدانی افزود: کار شما بسیار مهم و مقدس و ثمر بخش است. علمای اسلام از ابتدا سعی داشتند بین شیعیان و اهل سنت شکافی ایجاد نشود.

وی تصریح کرد: شیعیان در مساجد اهل سنت حاضر و با آنها ارتباط داشته باشند تا دشمنان نتوانند سوء استفاده کنند.

دریافت دیرکرد حرام است

آیت الله نوری همدانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که دریافت دیرکرد حرام است‏، افزود: بارها گفته ایم که صدا و سیما هفته‌ای یک ساعت را به مراجع تخصیص دهد تا با مردم درباره مشکلات و مسائل روز همچون بانکداری اسلامی و شرایط و چگونگی آن سخن بگوییم اما اتفاق نیفتاده است.

وی اضافه کرد: بسیاری از مباحث روز نیاز دارد تا در مکانی عمومی همچون صدا و سیما به مردم تبیین شود تا همه متوجه شوند.