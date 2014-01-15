حضور بیش از 70 درصد مردم کشور در مراسم های مذهبی محرم و صفر/ مداحان از عصبیت های مذهبی پرهیز کنند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا معممی مقدم ظهر چهارشنبه در نشست با کانون های مداحان ابراز داشت: باید تلاش کنیم تا این مجالس اتمام کار ما نباشد و هر مجلسی که به پایان می رسد باید آن را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.

وی افزود: باید یکی از دغدغه های اصلی ما ترویج و نهادینه سازی گفتمان های کربلاست که نباید به زمان و مکان خاصی محدود شود و همچنین باید تلاش کنیم تا برنامه های محرم و صفر در تمام سال تداوم داشته باشد.

معممی مقدم ادامه داد: تا زمانی که یزیدیان زمان و صهیونیست ها به اقشار ضعیف ظلم می کنند باید تلاش کنیم تا فرهنگ عاشورای حسینی را در بین مسلمانان زنده نگه داریم و هدف از قیام امام حسین (ع) را به مسلمانان جهان برسانیم.

مداحان باید از عصبیت های مذهبی پرهیز کنند

وی با اشاره به اینکه سرفصل کارهای مداحان باید با توجه به دغدغه های مقام معظم رهبری دوری از عصبیت های مذهبی و پرهیز از کوبیدن طبل باشد ،چرا باید اجازه دهیم که عصبیت های مذهبی که صهیونیست ها تبلیغ می کنند ما را دچار هیجان کند و ما زبان به ناسزا گویی باز کنیم.

این مسئول با عنوان اینکه مداحان در کنار افراد با تجربه و بزرگ در این حوزه همیشه آموزش ببینند، اذعان داشت: اگر مداحان دستشان در دست بزرگترها در این حوزه باشد از آنها کاری خلاف اخلاق سر نمیزند و همچنین شعری خلاف شعائر دین نمی خوانند.

وی افزود: باید کلاس های اخلاقی با دعوت از بزرگان برای مداحان در همه حال برگزار شود.

مدیر کل تشکل های دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی کشوردر انتخاب شعر خود دقت کنید، خاطرنشان کرد: شعر زبان گویای مداحان برای جامعیت دادن به مسائل دینی است و باید تلاش کنیم که در شعر حماسه اخلاق را با مضامین حماسی، انقلابی ، اسلامی مبتنی بر مسائل انقلابی و معرفت های قرآنی باشد.

وی با اشاراه به اینکه باید حریت آزادگی و ظلم ستیزی در ما وجود داشته باشد، یادآور شد: در شعرها باید تلاش کرد تا از مظلوم دفاع شده و بتوانیم ظالمان روز را به مردم بشناسانیم

باید سبک زندگی حسینی را در مجالس دعا یادآوری کنیم

معممی مقدم اضافه کرد: باید تلاش کنیم سبک زندگی حسینی را در مجالس دعا یادآوری کنیم چرا که نهضت عاشورا تا زمانی که قیامت برپا می شود باقی است و درس هایی را برای مسلمانان در پی دارد.

وی با بیان اینکه فرهنگ سازی های غلطی در ارتباط با نذورات در محرم و صفر به وجود آمده است، خاطرنشان ساخت: این فرهنگ ها باید اصلاح شود و نذورات در جهت تقویت و گسترش فرهنگ حسینی باید انجام شود .

این مسئول افزود: در روزه خوانی ها و مداحی ها که ابزاری برای اندیشیدن ، فهم موضوعات و عناصر مذهبی محسوب می شوند و به همین دلیل حضور شاعران آیینی در جلسات کانون مداحان ضروری است چرا که آنان تولید کننده شعر هستند و ما می توانیم بر اساس مسائل روز و مفاهیم مذهبی به آن ها سفارش دهیم.

وی گفت: اگر همه دستگاه ها با کانون مداحان همکاری کنند این کانون پاسخگوی همه مشکلات در این حوزه خواهد بود.

مدیر کل تشکل های دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی کشوربا اشاره به ایام فاطمیه بیان داشت: در این ایام سعی کنیم بیشتر بر روی سبک زندگی فاطمی تولید شعر و محتوا کنیم و همچنین نوع تربیت حضرت زهرا(ص)، امروزه برای همه خانواده می تواند الگویی برای تربیت وفرزندان و همسرداری قرار گیرد.

هشت هزار هیئت در کشور مورد رصد قرار گرفتند

وی عنوان داشت: امسال بالغ برهشت هزار هیئت از 80 هزار هیئت در کشور مورد رصد قرار گرفته اند.

معممی مقدم با عنوان اینکه ما در سازمان تبلیغات اسلامی بر اساس فناوری روز پیش می رویم، اظهار داشت: وظیفه ما تقویت فکر جامعه هدف است و باید تلاش کنیم تفکر و عقلانیت دینی را توسعه داده و آسیب های شعرها را کمتر کنیم .