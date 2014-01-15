محکومیت 199 میلیون ریالی یک شرکت تعاونی متخلف در گیلان/ لزوم تشدید نظارت بر واحدهای تولید فرآورده های ساختمانی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قشلاقی ظهر چهارشنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: این شرکت تعاونی به دلیل گرانفروشی مرغ به پرداخت 199 میلیون و 537 هزار و 500 ریال جزای محکوم شد.

وی اظهارداشت: بدنبال گزارش سازمان صنعت ، معدن و تجارت مبنی گرانفروشی در فروش مرغ و برآورد مبلغ 39 میلیون و 907 هزار و 500 ریال به عنوان میزان تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: این پرونده در دستور کار رئیس شعبه چهارم قرار گرفت که با احضار واخذ دفاعیات از مدیر عامل شرکت، دلایل ابرازی را غیر موجه تشخیص و رای به محکومیت به پرداخت 199 میلیون و 537 هزار و 500 ریال جزای نقدی در حق دولت صادر کرد.

وی افزود: گشت مشترک نظارت بر واحدهای عرضه کالا وخدمات در سطح شهر رشت برگزار شد.

قشلاقی اظهارداشت: در این بازرسی ها که 11 واحد از سوی تیم بازرسی مورد نظارت و بازرسی قرار گرفت هفت واحد متخلف بااتهامات عدم درج قیمت و عدم ارائه فاکتور و عرضه کالای قاچاق شناسایی و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی معرفی شد.

کابینت ساز متقلب و گرانفروش در تعزیرات حکومتی گیلان نقره داغ شد

وی اذعان داشت: به دنبال شکایت شاکی خصوصی مبنی بر ارائه قیمت غیر واقعی (گرانفروشی) عدم متراژ دقیق و واقعی کمد، کابینت ها، عدم نصب لوازم جانبی از قبیل هود و فر ( تقلب ) و بررسی موضوع از سوی اتاق اصناف رودسر و تائید تخلف پرونده در تعزیرات حکومتی مطرح و مدیر کابینت سازی به دادگاه احضار و پس از اخذ دفاعیات وی و تکمیل تحقیقات رای محکومیت به پرداخت 64 میلیون و 490 هزار ریال در حق شاکی و 128 میلیون و 180 هزار ریال در حق دولت صادر کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: نظارت و بازرسی از واحدهای عرضه لوازم آرایشی و بهداشتی بصورت مستمر و با حضور دستگاه های مسئول در حال اجراست.

وی بیان داشت: تیم بازرسی مشترک متشکل از ماموران پلیس آگاهی، بازرسان صنعت، معدن و تجارت با حضور نماینده تعزیرات حکومتی از واحدهای عرضه لوازم آرایشی و بهداشتی بازدید و موفق به شناسایی سه واحد عرضه کننده کالای قاچاق شدند که در این زمینه مقدار 514 قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی و 520 عدد انواع دارو کشف و ضبط و مراتب را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی رشت ارسال کردند.

یک کارخانه برنجکوبی در فومن محکوم شد

قشلاقی در ادامه از محکومیت یک کارخانه برنجکوبی در فومن خبر داد و افزود: اتهام این کارخانه دار اخذ مبلغ مازاد بر تعرفه تعیین شده از سوی مراجع ذیربط است.

وی تصریح کرد: با مطرح شدن پرونده تخلفاتی در شعبه نخست تعزیرات حکومتی شهرستان فومن، طالب پور رئیس شعبه مزبور اقدام به احضارو اخذ دفاعیات متصدی کارخانه برنجکوبی کرد و با تکمیل تحقیقات و احراز تخلف به استناد ماده دو قانون تعزیرات حکومتی رای به پرداخت 15 میلیون و 920 هزار ریال جزای نقدی در حق دولت صادر کرد.

فروشنده کالای قاچاق در تعزیرات حکومتی نقره داغ شد

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: یک فروشنده به اتهام نگهداری و عرضه و فروش کالای قاچاق به پرداخت جزای نقدی محکوم شد.

وی افزود: به دنبال بازرسی مشترک انجام یافته از سوی بازرسان صنعت، معدن و تجارت، ماموران پلیس آگاهی و نماینده تعزیرات حکومتی و کشف مقادیری قابل توجه انواع کالای قاچاق از قبیل بخارشو، جارو برقی کولر اسپیلت، ماشین لباسشویی و غیره تنظیم گزارش تخلف و ارسال به شعبه هفتم در دستور کار قوامی پور رئیس شعبه مزبور قرار گرفت.

قشلاقی اعلام کرد: با احضار متصدی واحد و استماع دفاعیات وی تخلف عرضه و فروش کالای قاچاق را محرز تشخیص و به استناد ماده 62 قانون نظام صنفی رای به ضبط کالای کشف شده به نفع دولت و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 693 میلیون و 170 هزار ریال در حق دولت محکوم کرد.

کشف سیگار قاچاق در خواربار فروشی های فومن

وی بیان داشت: در بازدید از یک خواربار فروشی در شهرستان فومن مقدار یک هزار نخ انواع سیگار کشف و ضبط شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: با مطرح شدن پرونده در شعبه نخست تعزیرات حکومتی فومن طالب پور رئیس شعبه اقدام به احضار متصدی واحد واخذ اظهارات از وی و با توجه به عدم ارائه مدارک مثبته رای به ضبط کالای قاچاق به نفع دولت و پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنج میلیون و 580 هزار ریال کرد.

تشدید نظارت بر واحدهای تولید فرآورده های ساختمانی و شناسایی 12 واحد متخلف در گیلان

وی افزود: طرح و نظارت ویژ بازرسی از واحدهای تولید فرآورده های بتنی در گیلان به اجرا درآمد.

قشلاقی اظهارداشت: با توجه به حساسیت استفاده از فرآورده های ساختمانی و بر اساس هماهنگی های انجام یافته طرح نظارتی ویژه ای در شهر رشت با همکاری صنعت، معدن و تجارت، استاندارد و تعزیرات حکومتی به اجرا درآمد و بر اساس آن 12 واحد متخلف شناسایی و با تنظیم صورتجلسات جداگانه برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.