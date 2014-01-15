برگزاری دوره آموزشی اخلاق در مدیریت اسلامی در منطقه آزاد انزلی

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه شهرستان بندر انزلی در این نشست مهمترین رسالت انبیا الهی را اخلاق اسلامی دانست و اظهار داشت: سعادت جامعه بشری در گرو آموختن آداب اسلامی است و اخلاق و ادب اسلامی لازمه سعادت و عزت همه انسان ها است و همه مدیران ملزم به رعایت اخلاق در حوزه مدیریتی خود هستند.

حجت الاسلام والمسلمین سید داوود موسوی مشاور فرهنگی سازمان به ویژگی های ممتاز فردی شخصیت رسول اکرم (ص) پرداخت و علم اخلاق را از گسترده ترین موضوعات بشری دانست و بیان داشت: مدیریت اسلامی به عنوان یک ضرورت در اداره کشور به منظور دستیابی به راهکارهای عملی در رسیدن به جامعه اسلامی مطرح است و از مهمترین اصول اسلامی در اداره جامعه، تقوا، اخلاق و عدالت است که متأسفانه ادب و اخلاق به حلقه مفقوده امروز دنیای بشری بدل شده است.

وی در ادامه با تاکید بر نقش اخلاق در مدیریت سازمان موفق تصریح کرد: اخلاق شامل مجموعه کنش ها، گویش ها، روش ها، اصول، گرایش ها، ارزش ها و بینش هاست و مدیران باید برای رسیدن به سازمانی اخلاق محور نخست نگاه و دید خود را تغییر دهند تا ارزش های مطلوب در سازمان پیاده شود و این مهم باید از بینش مدیر آغاز شود.

امام جمعه انزلی یادآورشد: ریشه بسیاری از مفاسد و کجروی های اجتماعی ناشی از کم توجهی به معیارهای اخلاق اسلامی در مدیریت و راهبری جامعه بوده و هدف از انقلاب اسلامی نیز حاکم کردن اخلاق اسلامی در اداره کشور است که حفظ اخلاق در همه امور و مدیریت ها فضیلتی است که می تواند پاسخگوی بسیاری از نیازهای کنونی باشد.