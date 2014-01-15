پاکسازی عمومی میادین مین یک جهاد خالصانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار حسین دهقان که به همراه رئیس جمهور به استان خوزستان سفر کرده است، در جریان بازدید از روند اجرای عملیات مینزدایی استان خوزستان، عنوان کرد: بخش اعظم عملیات پاکسازی استان خوزستان که در طول جنگ تحمیلی به آلودهترین منطقه جهان تبدیل شده بود با برنامهریزی، تلاش و همت مرکز مینزدایی کشور، سپاه، ارتش و شرکتهای خصوصی انجام شده است.
وی با تشکر و قدردانی از زحمات دستاندرکاران مینزدایی کشور اظهار کرد: این جهاد خالصانه و خاموش موجب احیاء مناطق مرزی در استانهای خوزستان، ایلام، کرمانشاه و آذربایجان غربی و کردستان شده است.
وی با بیان اینکه "بههمریختگی میادین بر اثر آبرفتی بودن زمین، جابجایی مین بر اثر حرکت خاک، تراکم زیاد مینهای والمر و ضد خودرو، پنهان شدن مین در لایههای زیرین خاک، وجود میدان مین در شیبهای تند، مناطقی که زیر آب بوده و در حال حاضر خشک شده و رملی بودن برخی از مناطق از دلایل صعوبت و سختی کار است"، افزود: با وجود چنین موانعی بیش از 600 هزار مین و هزاران گلوله عمل نکرده طی دو سال گذشته جمعآوری و منهدم شده است.
وزیر دفاع تصریح کرد: اقدام بزرگ پاکسازی که در سایر استانهای مرزی درگیر با جنگ تحمیلی در حال انجام است، جز با رشادت و از خودگذشتگی جان برکفان این عرصه عملی نشده است.
نماینده ویژه رئیسجمهور در امر پاکسازی میادین مین، اجرای دهها طرح عمرانی و اقتصادی در مناطق مرزی خوزستان از جمله خرمشهر، آبادان، فکه و چزابه و سایر مناطق این استان را از دستاوردهای بسیار مهم کار پاکسازی برشمرد و گفت: این مهم موجب رونق اقتصادی - عمرانی و افزایش اشتغال و ارتقاء امنیت و حفاظت از محیط زیست شده است.
دهقان در پایان تأکید کرد: این روند با شتاب، دقت و کیفیت بیشتر تا جمعآوری آخرین مین و گلوله عمل نکرده در حال انجام است و ادامه خواهد داشت و انشاءالله در آیندهای نزدیک بتوانیم باقیمانده مناطق آلوده به مین و گلولههای عمل نکرده را پاکسازی و امنیت کامل را در این مناطق برای مردم به ارمغان بیاوریم.
اهواز - خبرگزاری خوزستان: وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحح پاکسازی عمومی میادین مین را یک جهاد خالصانه و خاموش عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار حسین دهقان که به همراه رئیس جمهور به استان خوزستان سفر کرده است، در جریان بازدید از روند اجرای عملیات مینزدایی استان خوزستان، عنوان کرد: بخش اعظم عملیات پاکسازی استان خوزستان که در طول جنگ تحمیلی به آلودهترین منطقه جهان تبدیل شده بود با برنامهریزی، تلاش و همت مرکز مینزدایی کشور، سپاه، ارتش و شرکتهای خصوصی انجام شده است.
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