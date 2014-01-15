نیروهای انقلاب در عرصه راهبرد و تاکتیک نباید دچار اشتباه شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرادزاده بخش نخست سخنان خود را به تبیین اهمیت و ضرورت بصیرت افزایی اختصاص داد و گفت: باتوجه به گستره میدان نبرد با دشمن، لزوم بصیرت در دو عرصه سلبی و ایجابی از هر مقطع دیگری مهم تر و حساس تر است.

وی در توضیح بصیرت در دو بعد سلبی و ایجابی افزود: بصیرت در عرصه سلبی بدین معناست که نیروهای انقلاب چه در عرصه تاکتیکی و چه در عرصه راهبردی نباید دچار خطا و اشتباه شده و خدای ناکرده همسو با استراتژی دشمن در سیاه نمایی روند انقلاب اسلامی عمل کنند؛ در بعد ایجابی نیز بصیرت به معنای افزایش شناخت و آگاهی و درک نیروهای انقلابی از مسائل منطقه و جهان است و در این حوزه آنچه مهم است مدیریت ادراک هم در مورد خود و هم درباره دشمن است.

مراد زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند حوادث پیش رو بر ضرورت هوشیاری فوق العاده نیروهای انقلابی تأکید کرد و درباره مسائل مربوط به انرژی هسته ای گفت: درباره مسئله هسته ای از آغاز دو دیدگاه کلی وجود داشت که یک دیدگاه اصلاً قائل به ضرورت داشتن فناوری صلح آمیز هسته ای نبود و کشور رابی نیاز از آن می دانست.

وی افزود: در این میان دیدگاه دیگری نیز وجود داشت و آن عبارت بود از این که پیگیری پروژه فناوری صلح آمیز هسته ای را یک نیاز و ضرورت اساسی کشور می دانست که دیدگاه رهبر معظم انقلاب از آغاز همین بود.

جانشین معاون سیاسی سپاه درباره توافق هسته ای ژنو نیز اظهار داشت: سه دیدگاه در مورد توافق هسته ای ژنو وجود دارد؛ یک دیدگاه خوش بینانه که این توافق را فتح الفتوح می نامند؛ دیدگاه دیگری درست در نقطه مقابل این رویکرد قرار دارد و نسبت به توافق کاملاً بدبینانه قضاوت نموده و آن رامعادل ترکمنچای می داند.

وی افزود: اما دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که دیدگاه منصانه است و قائل بر آن است که این توافق، توافقی است که برای طرفین منافعی دارد.

تأکید دکتر مرادزاده در بخش پایانی سخنانشان بر این بود که نیروهای انقلاب باید به گونه ای واقع بینانه نسبت به قضایا ارزیابی داشته باشند.

دیدار فرمانده نیروی هوافضای سپاه از پایگاه دریایی چابهار

سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که برای پیگیری برخی برنامه های این نیرو به منطقه چابهار سفر کرده است، با فرماندهان و رزمندگان نیروی دریایی مستقر در پایگاه دریایی امام علی علیه السلام دیدار و گفتگو کرد.

سردار حاجی زاده در جریان این دیدار طی سخنانی در جمع فرماندهان و رزمندگان پایگاه با اشاره به شرایط حساس منطقه ای و جهانی، گفت: ایران به برکت وجود رهبری که جهان نظیر آن را سراغ ندارد و با همت فرزندان و جوانانی که برای حفظ عزت و استقلال آن هم قسم شده اند، به عنصر تعیین کننده معادلات جهانی تبدیل شده است.

فرمانده هوا فضای سپاه در ادامه اظهار داشت: کشتی انقلاب اسلامی در مسیری که تا به امروز طی کرده، از گرداب ها و طوفان های سهمگینی به سلامت عبور نموده و این به برکت هدایتگری ناخدای خدامحور این کشتی و کمک و همدلی و همراهی سرنشینان غیرتمند و ارزشمدار آن محقق شده است.

وی افزود: این انقلاب به رغم خواست و میل بدخواهان و دشمنان، به محدوده امن و ایمن وارد شده است و تا رسیدن به ساحل اطمینان، نیازمند استمرار بصیرت، وحدت، همدلی و همراهی و تبعیت از ولی فقیه زمان است.

سردار حاجی زاده گفت: امروز اگر جلسات کارشناسان نظامی دشمن به موضوع مواجهه نظامی با ایران که می رسد، هیبت و قدرت نظام اسلامی همه محاسبات آنان را به هم ریخته و چشم طمع آنان را کور می کند و خیال این مواجهه را از مخیله آنها محو می کند، به خاطر حفظ توانمندی و دستیابی به قدرتی است که فرزندان این ملت فراهم ساخته اند.

وی افزود: یکی از مجموعه های مهمی که در ایجاد این بازدارندگی و کسب این قدرت و توانمندی و حفظ آمادگی ها، نقشی اساسی داشته است، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

امتیاز و ویژگی سپاه رفتار ولایت مدارانه، بصیرت عالمانه و معنویت سرشار از اخلاص و خدامحوری است

با هدف تبیین و تأکید بر معیارها و شاخص های ارزشی سپاه، همایش شایستگی های پاسداری با شرکت جمعی از رزمندگان پایگاه دریایی امامت در منطقه جاسک برگزار شد.

ناوسالاریکم پاسدار رکن الدینی فرماندهی پایگاه بود که طی سخنانی با اشاره به مؤلفه های عزتمندی سپاه، گفت: امتیاز و ویژگی سپاه رفتار ولایت مدارانه، بصیرت عالمانه و معنویت سرشار از اخلاص و خدامحوری است.

ناوسالار رکن الدینی گفت: همان طور که تفاوت هنر هنرمندان در ظرافت، دقت و خلاقیت آنها معلوم می شود، هنر سپاه و هنرمندی پاسداران آن در ایفای نقشی هنرمندانه تر با بهره گیری از امتیازاتی است که ذکر شد.

وی افزود: سپاه منهای این ویژگی ها دیگر سپاه نیست و به مجموعه ای همطراز با سایر ارتش های دنیا تبدیل می شود که با یک سری ابزار مادی بخواهد مأموریتی را به سرانجام برساند.

فرمانده پایگاه امامت گفت: آنچه به سپاه عزتمندی و اقتدار و بزرگی بخشیده است، تخلق در سیره عملی به اخلاق اسلامی و دستورالعمل های قرآنی است.

وی افزود: طرح شایستگی های پاسداری در حقیقت نوعی تکیه و تأکید بر اهمیت موضوع است تا در کشاکش روزمرگی ها، از این اصول و مبانی که رمز اعتبار و اقتدار است، غفلت نکنیم و عمیق تر و جامع تر به آن بپردازیم.