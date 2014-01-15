افزایش تعداد کتابخانه های منطقه 7

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رضا نگهبان با اعلام این مطلب افزود: به منظور استفاده بيشتر و بهينه شهروندان منطقه از کتاب و کتابخوانی سه کتابخانه جدید در سرای محلات خواجه نظام الملک، شارق شرقی و غربی تا پایان سال راه اندازی و تجهیز خواهد شد.



وی تصریح کرد: در مرحله اول هریک از این کتابخانه ها با 5هزار جلد کتاب تجهیز می شوند و در سال آینده 3هزار جلد کتاب دیگر به آنها افزوده می شود.



شهردار منطقه 7 با بیان اینکه در حال حاضر 10 کتابخانه در سطح منطقه وجود دارد، خاطرنشان کرد: بزرگترین کتابخانه منطقه، کتابخانه فرهنگسرای اندیشه با خانه پژوهش واینترنت است که اين مرکز از ساعت 8 صبح تا 24 داير است.

وي افزود: چهار کتابخانه دبستان، نظام آباد، محله دهقان و سراي محله خواجه نظام (سپيدار) به صورت فعال در اين منطقه در حال ارائه خدمات هستند.



دکتر نگهبان با اشاره به تجهيز کتابخانه هاي اين منطقه بیان کرد: در هريک از کتابخانه‌ها، تعداد 6 هزار جلد کتاب با موضوعات مختلف موجود است.

