افزایش تعداد کتابخانه های منطقه 7

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رضا نگهبان با اعلام این مطلب افزود: به منظور استفاده بيشتر و بهينه شهروندان منطقه از کتاب و کتابخوانی سه کتابخانه جدید در سرای محلات خواجه نظام الملک، شارق شرقی و غربی تا پایان سال راه اندازی و تجهیز خواهد شد.
وی تصریح کرد: در مرحله اول هریک از این کتابخانه ها با 5هزار جلد کتاب تجهیز می شوند و در سال آینده 3هزار جلد کتاب دیگر به آنها افزوده می شود.
شهردار منطقه 7 با بیان اینکه در حال حاضر 10 کتابخانه در سطح منطقه وجود دارد، خاطرنشان کرد: بزرگترین کتابخانه منطقه، کتابخانه فرهنگسرای اندیشه با خانه پژوهش واینترنت است که اين مرکز از ساعت 8 صبح تا 24 داير است.
وي افزود: چهار کتابخانه دبستان، نظام آباد، محله دهقان و سراي محله خواجه نظام (سپيدار) به صورت فعال در اين منطقه در حال ارائه خدمات هستند.
دکتر نگهبان با اشاره به تجهيز کتابخانه هاي اين منطقه بیان کرد: در هريک از کتابخانهها، تعداد 6 هزار جلد کتاب با موضوعات مختلف موجود است.
به گفته وی، امروزه در بسياري از جوامع توسعه يافته كتاب و كتاب خواني از ارزش ويژه اي برخوردار است. همواره تعداد كتابخوانان و كتابخانه هاي فعال را مي توان يكي از مباني توسعه يافتگي دانست و استاندارد سازي و ايجاد فضاي مطلوب در كتابخانه ها و توسعه و تجهيز اين مراكز به عنوان پايگاه اصلي براي جذب دانش آموزان به كتابخواني يكي از مهمترين و موثرترين راه هاي توسعه و ترويج فرهنگ كتابخواني است.
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