به گزارش خبرنگار مهر، قرار است در نشست ظرفیت های توسعه استان خوزستان که در حضور رئیس جمهور برگزار می شود قرار است آخرین راهکارهای مربوط به توسعه استان خوزستان و ظرفیت های موجود در این خصوص بحث و بررسی شود.

همچنین رئیس جمهور در این نشست سخنرانی خواهد کرد.

در این نشست اکثر وزرا و معاونین اقتصادی رئیس جمهور نظیر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی و ... حضور دارند همچنین در نشست امروز محمد رضا صادق مشاور رسانه ای رئیس جمهور و شهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده حضور دارند.

رئیس جمهور در ادامه دومین روز سفر استانی خود به استان خوزستان صبح امروز در صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی استان خوزستان حضور یافت و در جمع سران عشایر این استان سخنرانی کرد.