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۲۵ دی ۱۳۹۲، ۱۵:۴۳

در دومین روز سفر استانی روحانی؛

نشست ظرفیت‌های توسعه خوزستان با حضور رئیس جمهور آغاز شد

نشست ظرفیت‌های توسعه خوزستان با حضور رئیس جمهور آغاز شد

نشست ظرفیت های توسعه استان خوزستان با حضور چهره ها و صاحب نظران صنعتی و اقتصادی و تولیدگران و کارآفرینان این استان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قرار است در نشست ظرفیت های توسعه استان خوزستان که در حضور رئیس جمهور برگزار می شود قرار است آخرین راهکارهای مربوط به توسعه استان خوزستان و ظرفیت های موجود در این خصوص بحث و بررسی شود.

همچنین رئیس جمهور در این نشست سخنرانی خواهد کرد.

در این نشست اکثر وزرا و معاونین اقتصادی رئیس جمهور نظیر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی و ... حضور دارند همچنین در نشست امروز محمد رضا صادق مشاور رسانه ای رئیس جمهور و شهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده حضور دارند.

رئیس جمهور در ادامه دومین روز سفر استانی خود به استان خوزستان صبح امروز در صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی استان خوزستان حضور یافت و در جمع سران عشایر این استان سخنرانی کرد.

کد مطلب 2215372

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