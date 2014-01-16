بیمه عمر و حوادث بازنشستگان تامین اجتماعی/ پرداخت عیدی مستمری بگیران یک ماه زودتر

به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته نیز حوزه بهزیستی و رفاه شاهد اخبار و رویدادهای مهمی بود که چکیده ای از آنها را در گزارش پایان هفته مرور می کنیم.

80 درصد قدیمی ها حداقل 3 بچه داشته اند

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال در هفته جاری با اشاره به اینکه بیش از 50 درصد نسل جدید حداکثر یک فرزند دارند، گفت: بررسیهای آماری نشان می دهد 80 درصد نسل قدیم حداقل 3 فرزند داشته اند.

علی اکبر محزون به بررسی انجام شده اشاره کرد و افزود: در بررسی های آماری که انجام شده 240 هزار و 565 زن، در نسل جدید (متولدین 50 به بعد) و 197 هزار و 567 زن نیز در نسل قبل (متولدین قبل از 50) مورد بررسی قرار گرفته اند و این افراد زنانی هستند که حداکثر یک بار تجربه ازدواج را داشته اند.

وی در خصوص تعداد فرزندان متولدین 1350 به بعد و همچنین قبل از آن گفت: این دو نسل را به عنوان نسل جدید و قدیم در نظر گرفته ایم و طی فاصله زمانی بررسی های آماری را انجام داده ایم که به نتایج جالب و قابل توجهی دست یافته ایم. نتایج به دست آمده بسیار متفاوت از الگوی فرزندآوری در نتایج حاکی از آمار کل جامعه است که در گذشته اعلام شده بر همین اساس دو سرشماری سالهای 85 و 90 مورد بررسی قرار گرفتند در سرشماری سال 85 ، 26.5 درصد از نسل جدید بدون فرزند، 31.2 دارای یک فرزند و 22.8 دارای دو فرزند بوده اند.

محزون با اشاره به اینکه در سرشماری سال 90 آمارها کمی متفاوت است، گفت: در نسل جدید تعداد افرادی که بدون فرزند بودند 23.5 درصد، تک فرزند 31.3 درصد و دو فرزند 27.2 درصد بوده است که نسبت به سرشماری سال 85 متفاوت بوده است.

بازنشستگان بیمه عمر و حوادث می شوند

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی دراین هفته گفت: باتوجه به پیگیریهای انجام شده و براساس تصمیم هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، این سازمان 20 درصد هزینه بیمه تکمیلی بازنشستگان را پرداخت می کند.

علی اصغر بیات افزود: در جلسه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی روز چهارشنبه هفته گذشته مصوب شد که سازمان تامین اجتماعی 20 درصد کل هزینه های بیمه تکمیلی بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش را تقبل کند که این میزان برای هر فرد بازنشسته حدود 4 هزار تومان می شود.

وی از پوشش بیمه عمر و حوادث بازنشستگان خبر داد و تاکید کرد: با توجه به اینکه بازنشستگان مراجعات زیادی برای بیمه عمر و حوادث خود داشته اند به همین دلیل در مرحله اول از این مبلغ 4 هزار تومان ابتدا بیمه عمر و حوادث برای این افراد خریداری خواهیم کرد و در مرحله بعد مازاد این عدد را از حق بیمه سرانه پرداختی آنها برای بییمه تکمیلی کسر می‌کنیم.

جزئیات افزایش سالانه حقوق مستمری بگیران

مدیرکل مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در روزهای میانی هفته جاری با اشاره به اینکه تناسبی میان افزایش حقوق بازنشستگان و کارگران وجود ندارد ، گفت: افزایش مستمری بازنشستگان باید به تصویب هیئت وزیران برسد.

منصور آتشی در خصوص مستمری بازنشستگان تحت پوشش این سازمان گفت: مستمری بازنشستگان متاثر از دو عامل سابقه و پرداخت حق بیمه بر اساس آخرین دستمزد است که بر این اساس هر چقدر دستمزد این افراد بیشتر و سابقه آنها نیز بالا باشد، به طبع مستمری بیشتری نیز دریافت می کنند.

وی با اشاره به اینکه مستمری بازنشستگان طی 5 سال گذشته از افزایش نسبی برخوردار بوده است، افزود: در سال 88، 20 درصد، 89، 6 درصد، 90، 10 درصد، 91، 18 و در سال 92 نیز مستمری ها 25 درصد افزایش یافته است و هنگامیکه میزان حداقل دستمزد کارگر عادی افزایش پیدا کند، متناسب با آن مستمری بازنشستگان نیز زیاد می شود.

خودروهای معلولان در پیچ و خم گمرک

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی نیز در این هفته با اشاره به اینکه امکان استفاده ار تسهیلات خودروهای گمرکی برای معلولان از سال 85 تا حالا فراهم نشده است،گفت: با تغییر دولت مسئولان گمرک مجددا نامه ای از وزارت رفاه درخواست کرده اند که این موضوع نیز عملی شده و منتظر پاسخ آنها هستیم.

یحیی سخنگویی افزود: قرار بود از سال 85 تعدادی خودرو با تسهیلات گمرکی در اختیار معلولان قرار گیرد که متاسفانه این موضوع در سالهای گذشته پیگیری نشد و سرانجام سال گذشته نسبت به ثبت نام معلولان برای استفاده از این تسهیلات اقدام کردیم.

وی گفت: پیگیریهای لازم برای ارائه خودروهای گمرکی به معلولان از سوی سازمان بهزیستی و همچنین وزارت رفاه طی یک سال و نیم گذشته انجام شده است اما متاسفانه گمرک تاکنون نسبت به این موضوع اقدامی انجام نداده است.

عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی یک ماه زودتر پرداخت می شود

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در این هفته گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، ‌امسال عیدی نزدیک به 2 میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر یک ماه زودتر پرداخت خواهد شد.

دکتر سیدتقی نوربخش افزود: هنوز رقم عیدی مستمری‌بگیران و بازنشستگان تأمین اجتماعی تعیین نشده است اما سازمان تأمین اجتماعی این آمادگی را دارد که پس از تعیین شدن مبلغ عیدی، پرداخت آن را براساس نوبت‌بندی حروف الفبا از بهمن ماه جاری آغاز کند.

جزئیات ادغام سازمانهای بیمه گر

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت نیز در این هفته با تشریح جزئیات ادغام سازمانهای بیمه گر گفت: تا پایان دیماه اطلاعات آماری جامعه و بیمه شدگان جمع آوری خواهد شد.

انوشیروان محسنی بند پی در مورد ادغام سازمانهای بیمه گر افزود: در جلسه ماه گذشته شورای عالی بیمه برای فراهم کردن زیر ساختهای ادغام سازمانهای بیمه ای و همچنین سیاستگذاریها در این خصوص 6 ماه زمان در نظر گرفته شد که و پس از پایان این مهلت دیگر هیچ سازمانی نمی تواند در مقابل ادغام مقاومت کند.

وی با اشاره به اینکه چهار محور برای ادغام سازمانهای بیمه‌گر در نظر گرفته شده است، گفت: جمع‌آوری اطلاعات آماری جامعه، یکسان‌سازی رسیدگی به اسناد پزشکی و خرید راهبردی و استراتژیک خدمات از جمله اقداماتی است که برای یکپارچگی صندوق‌های بیمه‌ای باید انجام شود.

به گفته مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، براساس تصمیم شورای عالی بیمه تا پایان دیماه مهلت داریم تا نسبت به جمع‌آوری اطلاعات بیمه‌شدگان در سطح کشور اقدام کنیم و در حال حاضر نیز مشغول جمع آوری این بانک آطلاعاتی از بیمه شدگان هستیم.

صدور شناسنامه‌ مکانیزه در7 استان مرزی

معاون اسناد هویتی سازمان ثبت احوال از ارائه طرحی به وزارت کشور مبنی بر صدور شناسنامه‌ مکانیزه در ۷ استان مرزی کشور خبر داد و گفت در صورت تخصیص اعتبارت لازم متقاضیان استانهای مرزی شناسنامه مکانیزه دریافت می کنند.

ناصر کرمی در همایش مهندسی فرهنگ نامگذاری که طی این هفته برگزار شد، گفت: یکی از چالش هایی که در جامعه وجود دارد و باید به نوعی مدیریت شود متفاوت بودن سلیقه های مردم در موضوع نامگذاری است که منجر به تقویت رویه خودباوری و خداباوری در جامعه شود.

وی گفت: تاثیرپذیری برخی از مردم از نام های بیگانه و سایتهای بیگانه چالشی است که وجود دارد که البته اجتناب ناپذیر است ولی یکی از اهداف این همایش نیز هدایت مردم به سمت نام های پرمحتوا و بامعنی است. فرهنگ نامگذاری باید در راستای ترویج سنت های ایرانی و اسلامی باشد و در این خصوص دانشگاهیان و صاحبنظران و مسئولان فرهنگی باید همکاری های لازم را انجام دهند.

تدوین طرح مسئولیت اجتماعی افراد

رئیس سازمان بهزیستی در آخرین روز هفته جاری از تدوین طرح مسئولیت اجتماعی افراد توسط سازمان بهزیستی خبر داد و گفت: یک سال است که بر روی این طرح در حال کار کارشناسی هستیم و با پایان آن این لایحه را به دولت ارسال می‌کنیم.

همایون هاشمی در حاشیه اختتامیه پنجمین جشنواره سراسری تئاتر معلولان افزود: کارشناسانی را در این راستا گرد هم آورده و در حال تدوین طرحی هستیم تا بتوانیم در قالب مسئولیت اجتماعی افراد تمامی نهادهای اقتصادی از جمله کارخانه‌ها و سایر ارگان‌هایی که در حوزه اقتصادی فعال هستند، برای اجرایی کردن سهم خودشان در توسعه شرایط رفاهی اقشار آسیب پذیر گام بردارند.

وی ادامه داد: هر کشوری بسته به ساختارها و زیربناهایش در راستای ارائه و توسعه خدمات رفاهی به سایر اقشار آسیب پذیر گام بر می‌دارد؛ بنابراین کشور ما نیز تکلیفی را در زمینه‌های خدمات رفاه اجتماعی برعهده مسئولین سازمان‌های ذیربط قرار داده است تا بتواند از این طریق از ظرفیت‌های رفاهی و خدماتی سازمان‌ها و نهادهای مختلف در جامعه استفاده کند و در کنار آن به ظرفیت‌های دینی این موضوع نیز توجه شود.

وجود 250 هزار نام دخترانه

مدیرکل اسناد مدیریتی سازمان ثبت احوال در این هفته با اشاره به اینکه 20 الگو برای نامگذاری دختران و پسران وجود دارد که 12 الگو به دختران اختصاص دارد، گفت: سالانه یک هزارم ولادتها دارای اسامی چالشی هستند که در کمیته مشورتی به تمامی اسامی درخواستی به جز اسامی خارجی مجوز نامگذاری داده می شود.

محسن اسماعیلی تاکید کرد: نوع نامگذاری برای دختران بیش از پسران است به طوری که 12 الگو از 20 الگو به دختران اختصاص دارد.

وی گفت: بررسی ها نشان می دهد که 220 هزار عنوان نام برای پسران و 250 هزار نام برای دختران وجود دارد و بر همین اساس می توان گفت که تنوع نامگذاری برای دختران بیش از پسران است.

مدیرکل اسناد مدیریتی سازمان ثبت احوال با اشاره به اینکه مهندسی نام برای این است که الگوهایی که از فرهنگ غربی و بیگانه گرفته شده تغییر پیدا کند گفت: سالانه یک میلیون و 450 هزار ولادت در کشور ثبت می شود که یک هزارم درصد این ولادتها دارای اسامی چالشی هستند که بعضاً ریشه خارجی در آنها دیده می شود.