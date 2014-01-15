عقد قرار داد ساخت دو دستگاه توربین در شرکت مناطق نفتخیز جنوب

ناصر خردمند در حاشیه پنجمین نمایشگاه تخصصی نفت خوزستان در گفت و گو با خبرنگار مهر در ارتباط با طرح های مرتبط با تدوین دانش فنی و بومی سازی کالا در بخش توربین عنوان کرد: قرار داد ساخت روتور CT وPT توربین های رستون TB4000 به ارزش 29 میلیارد ریال، ساخت 69 قلم از قطعات یدکی پر مصرف روتور شیفت، به ارزش 20 میلیارد ریال، وهمچنین ساخت 29 قلم از قطعات یدکی پرمصرف توربین سولار به ارزش 60 میلیارد ریال، منعقد خواهد شد.



وی همچنین در ارتباط با پروژه ساخت تجهیزات درون چاهی و سر چاهی افزود: 23 پروژه ساخت این اقلام ، با اعتباری حدود 37 میلیارد ریال در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب اجرایی خواهد شد.



مدیر تدارکات و امور کالای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب تصریح کرد: 5 پروژه مرتبط با تدوین دانش فنی و بومی سازی مواد شیمیایی و پلیمری، به ارزش حدود 39 میلیارد ریال نیز در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به امضا خواهد رسید.



به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین نمایشگاه تخصصی صنعت نفت خوزستان روز سه شنبه (24 دی) با حضور بیش از 200 شرکت و سازنده داخلی در اهواز آغاز به کار کرد و تا روز جمعه (27 دی) دایر است.