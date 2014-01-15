پیشرفت خوبی در بومی سازی تجهیزات نفتی داریم

رکن الدین جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه بازدید از پنجمین نمایشگاه صنعت نفت خوزستان با اشاره به پیشرفت ایران در بومی سازی ساخت تجهیزات نفتی اظهار کرد: با مقایسه توان فعلی کشور با گذشته این نتیجه حاصل می شود که وضعیت ما در این قسمت پیشرفت خوبی داشته است.



وی افزود: هم اکنون پیچیده ترین و حساس ترین قطعات تجهیزات نفتی به دست توانای متخصصان صنعت نفت بومی سازی می شود و کشور را از واردات این قطعات بی نیاز می کند که این صرفه جوی ارزی را در پی دارد.



معاون وزیر نفت تصریح کرد: البته ساخت برخی قطعات و تجهیزات در داخل صرفه اقتصادی ندارد و موجب تحمیل هزینه های اضافی به کشور می شود در حالی که واردات آن برای ایران به صرفه تر است.



جوادی با بیان این که سازندگان تجهیزات صنعت نفت بخش عمده نیازهای ما را در داخل تامین می کنند ادامه داد: روند بومی سازی قطعات به خوبی پیش می رود و امیدواریم این مرحله صد درصد برسد.