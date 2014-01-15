دومین انجمن خیرین کتابخانه ساز اردبیل در بیله سوار فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سرداری بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی و خیرین کتابخانه ساز بیله سوار افزود: با ثبت و فعالیت رسمی این انجمن زمینه مشارکت علاقمندان و خیرین به امور فرهنگی بویژه در زمینه توسعه کتابخانه ها فراهم می شود.

وی با بیان اینکه پیش از این نیز خیرین این شهر با اهداء زمین در مناطق روستایی قدم های موثری در زمینه کتابخانه سازی برداشته اند، مشارکت خیرین در طرحهای کتابخانه سازی در مناطق محروم و روستایی را باعث رشد و توسعه فرهنگی دانست.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی بیله سوار با اشاره به وجود شش کتابخانه نهادی و مشارکتی و یک کتابخانه سیار در بیله سوار تاکید کرد: هم اکنون بالغ بر 5 هزار نفر در کتابخانه های عمومی این شهرستان عضو هستند.

وی با اشاره به فعالیت تنها کتابخانه سیار استان در این شهرستان یادآور شد: این کتابخانه سیار به 10 روستای پر جمعیت بیله سوار خدمات فرهنگی و کتابخانه ای ارائه می دهد.

سرداری خواستار توسعه کتابخانه های سیار در این منطقه شد و تصریح کرد: علاوه بر این در کتابخانه های عمومی این شهرستان بیش از 48 هزار نسخه کتاب دسته بندی و به مراجعان امانت داده می شود.

وی ساخت کتابخانه مرکزی بیله سوار را یادآورشد و عنوان کرد: این کتابخانه در دو هزار مترمربع مساحت احداث و تاکنون برای ساخت آن اعتباری بالغ بر هفت میلیارد و 430 میلیون ریال هزینه شده است.

این مسئول کمبود اعتبارات را از مهمترین مشکل در اجرا و تکمیل این طرح کتابخانه ای برشمرد و متذکر شد: تکمیل این پروژه مهم نیازمند تخصیص اعتبار لازم از طرف مسئولان استان بوده و باید مورد توجه قرار گیرد.