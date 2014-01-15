تشكيل شركت عمران و توسعه بوانات ساماندهي سرمايه هاي مردمي را درپی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد احمدي در جمع خانواده شهدا و ايثارگران بوانات با تاكيد بر توجه ويژه مسئولان بر امور مردمي اظهار داشت: دولت تدبير و اميد خدمت به مردم و رفع محروميت ها را، راهبرد اصلي خود قرار داده است.

احمدي با بيان اينكه تكيه بر كشاورزي سنتي پاسخگوي مشكلات اقتصادي و اشتغال در شهرستان بوانات نخواهد بود اظهار داشت: بايد از ظرفيت معادن غني بوانات براي گسترش صنعت و اشتغال بهره گيري كنيم.

وي تشكيل جهاد سازندگي در ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي به دستور حضرت امام خميني(ره) را نشان دهنده آهنگ سريع خدمت و سازندگي در كشور دانست و افزود: دشمنان با مشاهده سرعت فزاينده سازندگي در كشور ، جنگ هشت ساله با هزار ميليارد دلار خسارت مستقيم را براي جلوگيري از تبديل شدن ايران به الگوي اسلامي پيشرفت تحميل كردند و امروزه نيز تحريم ها، بسيار شديد و ظالمانه تر از دوران دفاع مقدس اعمال شده است.

استاندار فارس با اشاره به معرفي فرماندار جديد شهرستان بوانات خاطر نشان كرد: شورا هاي اسلامي شهرستان بايد با در نظر گرفتن جايگاه برنامه ريزي و اجرايي خود، براي توسعه بيشتر منطقه، تعامل بيشتري با دستگاههاي اجرايي داشته باشند.

وي تاكيد كرد: تلاش دولت تدبير و اميد اين است كه با خدمات رساني گسترده به مردم شرايط حضور با نشاط آنان را در صحنه هاي گوناگون فراهم كنند.

استاندار فارس همچنين در بدو ورود به شهرستان بوانات با حضور در قطعه شهداي گمنام، به مقام شامخ شهدا اداي احترام كرد.