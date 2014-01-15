مشکلات جاده های خوزستان بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس احمد آخوندی که در دومین روز از سفر روحانی وارد خوزستان شد به منظور رسیدگی به وضعیت راه ها وجاده های خوزستان به نشست هیئت دولت می رود تا در خصوص این مشکلات تصمیم گیری کند.



وزیر راه و شهرسازی در ابتدای سفر خود با مدیران اداره کل راه و شهرسازی خوزستان دیدار و گفتگو کرد که در این دیدار نصرالله دهقان گزارشی از آخرین وضعیت راه ها و جاده را به وزیر ارائه داد.



برنامه بعدی سفر در ادامه دیدار با مدیران حمل و نقل و حضور در شورای حمل و نقل استان خواهد بود که در شورا مشکلات بخش حمل نقل نیز مورد رسیدگی قرار می گیرد.



آخوندی همچنین در همایش توسعه اقتصادی استان حضور پیدا کرده است.