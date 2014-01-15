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۲۵ دی ۱۳۹۲، ۱۶:۱۰

با حضور وزیر راه و شهرسازی/

مشکلات جاده های خوزستان بررسی می شود

مشکلات جاده های خوزستان بررسی می شود

اهواز- خبرگزاری مهر: با سفر وزیر راه و شهرسازی به خوزستان مشکلات جاده های خوزستان مورد رسیدگی جدی قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس احمد آخوندی که در دومین روز از سفر روحانی وارد خوزستان شد به منظور رسیدگی به وضعیت راه ها وجاده های خوزستان به نشست هیئت دولت می رود تا در خصوص این مشکلات تصمیم گیری کند.

وزیر راه و شهرسازی در ابتدای سفر خود با مدیران اداره کل راه و شهرسازی خوزستان دیدار و گفتگو کرد که در این دیدار نصرالله دهقان گزارشی از آخرین وضعیت راه ها و جاده را به وزیر ارائه داد.

برنامه بعدی سفر در ادامه دیدار با مدیران حمل و نقل و حضور در شورای حمل و نقل استان خواهد بود که در شورا مشکلات بخش حمل نقل نیز مورد رسیدگی قرار می گیرد.

آخوندی همچنین در همایش توسعه اقتصادی استان حضور پیدا کرده است.

کد مطلب 2215399

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