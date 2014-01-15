درمان یکی از شایعترین بیماریهای کبدی در بیمارستان محک

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه خيريه محك از سال 1370 با انديشه حمايت از كودكان مبتلا به سرطان و خانواده هايشان شروع به فعاليت كرد و تاكنون از حدود 20 هزار كودك مبتلا به سرطان با مشاركتهاي مردمي حمايت همه جانبه انجام داده است.

موسسه محک تنها بيمارستان فوق تخصصي سرطان اطفال در خاورميانه را دارد و تمام تجهيزات پزشكي در يك مجموعه را مهيا كرده است.

پيوند سلولهاي بنيادي براي هپاتوبلاستوم در ايران براي نخستين بار صورت گرفت و پزشكان بيمارستان فوق تخصصي محك، اين بار نيز در درمان يكي از شايعترين بدخيمي هاي كبدي در كودكان موفق شدند.

تومور هپاتوبلاستوم كودكان شايعترين بدخيمي كبد در كودكان است كه موفقيت در درمانهاي شامل جراحي و شيمي درماني، احتمال زنده ماندن كودك را تا 70درصد بالا مي برد اما در صورت شدت بيماري در ابتداي تشخيص يا حين درمان و يا درگيري در ساير نواحي بدن، به صورت متاستاز و دست اندازي به بافتهاي ريه، استخوان و مغز استخوان ميزان موفقيت در درمان كاهش يابد. يكي ديگر از روشها علاوه بر جراحي و شيمي درماني هاي معمول، استفاده از پيوند با سلولهاي بنيادي است.

بر اساس مطالعات و گزارشات پزشكي، تا ابتداي سال 2014، تنها درمان 21 كودك مبتلا به سرطان كبد در سرتا سر دنيا با اين روش موفقيت آميز بوده است كه مربوط به چهار كشور امريكا، ايتاليا، ژاپن و اينك ايران است.

پيوند سلولهاي بنيادي براي هپاتوبلاستوم در ايران براي نخستين بار صورت مي گرفت كه با توجه به وزن بسيار پايين كودك كه كمتر از 10 كيلوگرم بود، جمع آوري سلولهاي بنيادي در اين وزن در نوع خود كم نظير بود.