زنجان جزء برترین های کشور در راستای مسدود کردن دروازه های بی سوادی است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر نظری ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد راهبردی سوادآموزی استان زنجان افزود: وجود 200 مدرسه با جمعیت یک تا 10 نفر در استان دلیل محکمی برای انسداد مسیر ورود بی‎سوادان به جامعه هدف است که سن 10 تا 49 سال را در برمی‎گیرد.

وی ادامه داد: براساس سرشماری سال 90 بیش از 45 هزار بی سواد در رده سنی 10 تا 49 سال شناسایی شده است.



مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان با بیان اینکه عمده مشکل جهت سوادآموزی این افراد فقر اطلاعاتی و عدم دسترسی به این افراد است ادامه داد: طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته کشوری تا پایان برنامه پنجم توسعه باید شاهد ریشه‌کنی بی‌سوادی در سطح کشور باشیم که برای دست‌یابی به این هدف دو استراتژی عمده در دستور کار قرار دارد.



نظری افزود: انسداد مسیر ورود بی‌سوادی و باسواد کردن جامعه هدف موجود دو هدف عمده در این مسیر هستند که در مولفه اول استان زنجان توانسته عملکرد خوب و موثری داشته باشد.



مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: چالش بعدی بی‎انگیزه بودن بی‌سوادان جهت سوادآموزی است که ضروری است تا با تشکیل بانک اطلاعاتی از جامعه هدف و ایجاد انگیزه با همکاری همه دستگاه‎ها این دو مشکل عمده هرچه سریع‌تر رفع شود.



نظری افزود: دستگاههای اجرایی باید در راستای تکمیل بانک اطلاعاتی افراد بی سواد در استان آموزش و پرورش را یاری دهند.



وی با بیان اینکه ایجاد انگیزه برای جذب افراد بی سواد در کلاسهای نهضت سوادآموزی راهکار در خور توجهی است گفت: تلاش می کنیم تا در حاشیه کلاسهای هنری و مهارتی دوره های سوادآموزی را تشکیل دهیم.