گردهمایی شوراهای اسلامی روستاها و دهیاران شهرستان دامغان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا زارع زاده عصر چهارشنبه در نشست بررسی مشکلات روستاهای شهرستان دامغان در محل شورای شهر این شهرستان اظهار داشت: گردهمایی شوراهای اسلامی روستاها و دهیاران شهرستان با حضور پرهام جانفشان عراقی معاون هماهنگی و امور عمرانی استاندار، کمال طاهریان مدیر کل دفتر روستایی و شوراهای استانداری سمنان، عبدالرحمان رستمیان نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولان محلی صبح فردا در محل فرمانداری شهرستان برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: ارائه آموزش قوانین به اعضای شوراهای اسلامی روستاها و دهیاران و بررسی مسائل و مشکلات از اهداف اصلی این گردهمایی خواهد بود.

رئیس شورای اسلامی شهرستان دامغان با یادآوری اینکه این شهرستان دارای 66 شورای اسلامی شهری و روستایی و 53 دهیاری مصوب است، افزود: از این تعداد شورای اسلامی چهار شورا شهری و 63 شورای روستایی هستند.

زارع زاده یادآور شد: 24 نفر عضو چهار شورای اسلامی شهری شامل دامغان، امیریه، دیباج و کلاته رودبار و 186 نفر نیز عضو 62 شورای اسلامی روستایی هستند.

وی اضافه کرد: از تعداد دهیاری های موجود 25 دهیاری مصوب در بخش امیرآباد و 28 دهیاری مصوب نیز در بخش مرکزی فعالیت دارند.

رئیس شورای اسلامی شهرستان دامغان همچنین از ایجاد و راه اندازی پنج دهیاری جدید طی آینده نزدیک در بخش امیرآباد و مرکزی دامغان خبر داد و اظهار داشت: چهار دهیاری در بخش امیرآباد و یک دهیاری در بخش مرکزی ایجاد و راه اندازی می شود که مراحل صدور مجوز آنها از سوی استانداری و وزارت کشور در دستور کار قرار دارد.

زارع زاده اضافه کرد: برگزاری نشست های تخصصی به رفع مشکلات کمک می کند و از فواید و نتایج فراوانی برخوردار است.

استان سمنان دارای 19 شورای اسلامی شهری و 281 شورای اسلامی روستایی است که 113 نفر در شوراهای اسلامی شهری و 881 نفر در شورای اسلامی روستایی در دوره چهارم عضویت دارند.

