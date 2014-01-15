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۲۵ دی ۱۳۹۲، ۱۹:۵۸

فردا/

گردهمایی شوراهای اسلامی روستاها و دهیاران شهرستان دامغان برگزار می شود

گردهمایی شوراهای اسلامی روستاها و دهیاران شهرستان دامغان برگزار می شود

دامغان - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شهرستان دامغان گفت: گردهمایی شوراهای اسلامی روستاها و دهیاران شهرستان دامغان صبح پنج شنبه با حضور مسئولان استانی در فرمانداری این شهرستان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا زارع زاده عصر چهارشنبه در نشست بررسی مشکلات روستاهای شهرستان دامغان در محل شورای شهر این شهرستان اظهار داشت: گردهمایی شوراهای اسلامی روستاها و دهیاران شهرستان با حضور پرهام جانفشان عراقی معاون هماهنگی و امور عمرانی استاندار، کمال طاهریان مدیر کل دفتر روستایی و شوراهای استانداری سمنان، عبدالرحمان رستمیان نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولان محلی صبح فردا در محل فرمانداری شهرستان برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: ارائه آموزش قوانین به اعضای شوراهای اسلامی روستاها و دهیاران و بررسی مسائل و مشکلات از اهداف اصلی این گردهمایی خواهد بود.

رئیس شورای اسلامی شهرستان دامغان با یادآوری اینکه این شهرستان دارای 66 شورای اسلامی شهری و روستایی و 53 دهیاری مصوب است، افزود: از این تعداد شورای اسلامی چهار شورا شهری و 63 شورای روستایی هستند.

زارع زاده یادآور شد: 24 نفر عضو چهار شورای اسلامی شهری شامل دامغان، امیریه، دیباج و کلاته رودبار و 186 نفر نیز عضو 62 شورای اسلامی روستایی هستند.

وی اضافه کرد: از تعداد دهیاری های موجود 25 دهیاری مصوب در بخش امیرآباد و 28 دهیاری مصوب نیز در بخش مرکزی فعالیت دارند.

رئیس شورای اسلامی شهرستان دامغان همچنین از ایجاد و راه اندازی پنج دهیاری جدید طی آینده نزدیک در بخش امیرآباد و مرکزی دامغان خبر داد و اظهار داشت: چهار دهیاری در بخش امیرآباد و یک دهیاری در بخش مرکزی ایجاد و راه اندازی می شود که مراحل صدور مجوز آنها از سوی استانداری و وزارت کشور در دستور کار قرار دارد.

زارع زاده اضافه کرد: برگزاری نشست های تخصصی به رفع مشکلات کمک می کند و از فواید و نتایج فراوانی برخوردار است.

استان سمنان دارای 19 شورای اسلامی شهری و 281 شورای اسلامی روستایی است که 113 نفر در شوراهای اسلامی شهری و 881 نفر در شورای اسلامی روستایی در دوره چهارم عضویت دارند.   
 

کد مطلب 2215434

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