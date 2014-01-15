به گزارش خبرنگار مهر، غفار سرداری ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد راهبردی سوادآموزی استان زنجان افزود: در حال حاضر بیش از 90 درصد فعالیت سوادآموزی با استفاده از پتانسیل بخش خصوصی انجام میشود و علاوه بر آن لازم است تا همه دستگاههای اجرایی در شناسایی جذب و آموزش بیسوادان تحت پوشش خود اقدام جدی و عملی داشته باشند.
وی ادامه داد: به رغم همه محدودیتهای مالی و اعتباری آموزش و پرورش استان آمادگی لازم جهت برگزاری دورههای سوادآموزی و تهیه امکانات موجود از جمله کتاب و نوشتافزار را دارد.
سرداری افزود: طبق سرشماری سال 90 بیشترین آمار باسوادی استان در شهرستان خرمدره با بیش از 95 درصد و کمترین آمار در ماهنشان با 82 درصد جمعیت باسواد است.
معاون سوادآموزی ادارهکل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: در سال 55 فاصله جمعیت باسواد زنان از مردان 30 درصد بود که در سال 90 این فاصله به 5 درصد کاهش پیدا کرده بود، ولی لازم است برای کاهش این آمار ناچیز نیز تلاش بیشتری صورت بگیرد.
مدیرکل منابع انسانی استانداری زنجان گفت: شهرستانهایی که آمار بالای بیسوادی دارند در اولویت برنامههای سوادآموزی باشند.
بهرام جلیلخانی افزود: برای ایجاد انگیزه در بیسوادان جهت حضور در کلاسهای سوادآموزی باید از دو سیاست تشویق و تنبیه با توجه به موقعیت مناسب آن استفاده کرد، زیرا استفاده از یکی از این ابزارها به تنهایی کارآمد نخواهد بود
وی ادامه داد: علاوه بر اینکه اولویت با آموزش افراد در سنین بالا باید باشد توجه به شهرستانهایی که بیشترین میزان بیسوادی را دارند نیز در اولویت امر سوادآموزی قرار بگیرند.
سرداری:
90 درصد فعالیت سوادآموزی در زنجان با استفاده از پتانسیل بخش خصوصی انجام میشود
زنجان - خبرگزاری مهر: معاون سوادآموزی ادارهکل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: 90 درصد فعالیت سوادآموزی در استان زنجان با استفاده از پتانسیل بخش خصوصی انجام میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، غفار سرداری ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد راهبردی سوادآموزی استان زنجان افزود: در حال حاضر بیش از 90 درصد فعالیت سوادآموزی با استفاده از پتانسیل بخش خصوصی انجام میشود و علاوه بر آن لازم است تا همه دستگاههای اجرایی در شناسایی جذب و آموزش بیسوادان تحت پوشش خود اقدام جدی و عملی داشته باشند.
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