به گزارش خبرنگار مهر، غفار سرداری ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد راهبردی سوادآموزی استان زنجان افزود: در حال حاضر بیش از 90 درصد فعالیت سوادآموزی با استفاده از پتانسیل بخش خصوصی انجام می‌شود و علاوه بر آن لازم است تا همه دستگاه‎های اجرایی در شناسایی جذب و آموزش بی‌سوادان تحت پوشش خود اقدام جدی و عملی داشته باشند.



وی ادامه داد: به رغم همه محدودیت‎های مالی و اعتباری آموزش و پرورش استان آمادگی لازم جهت برگزاری دوره‎های سوادآموزی و تهیه امکانات موجود از جمله کتاب و نوشت‎افزار را دارد.



سرداری افزود: طبق سرشماری سال 90 بیشترین آمار باسوادی استان در شهرستان خرمدره با بیش از 95 درصد و کمترین آمار در ماه‌نشان با 82 درصد جمعیت باسواد است.



معاون سوادآموزی اداره‌کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: در سال 55 فاصله جمعیت باسواد زنان از مردان 30 درصد بود که در سال 90 این فاصله به 5 درصد کاهش پیدا کرده بود، ولی لازم است برای کاهش این آمار ناچیز نیز تلاش بیشتری صورت بگیرد.



مدیرکل منابع انسانی استانداری زنجان گفت: شهرستان‎هایی که آمار بالای بی‌سوادی دارند در اولویت برنامه‎های سوادآموزی باشند.



بهرام جلیل‎خانی افزود: برای ایجاد انگیزه در بی‌سوادان جهت حضور در کلاس‎های سوادآموزی باید از دو سیاست تشویق و تنبیه با توجه به موقعیت مناسب آن استفاده کرد، زیرا استفاده از یکی از این ابزارها به تنهایی کارآمد نخواهد بود



وی ادامه داد: علاوه بر اینکه اولویت با آموزش افراد در سنین بالا باید باشد توجه به شهرستان‎هایی که بیشترین میزان بی‌سوادی را دارند نیز در اولویت امر سوادآموزی قرار بگیرند.