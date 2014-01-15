رفع محرومیت خراسان جنوبی نیاز به زیرساخت اساسی دارد/ مسئولان برای ایجاد ظرفیتهای سرمایه گذاری تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، وجه اله خدمتگزار ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه سه معاون استانداری خراسان جنوبی ضمن گرامیداشت هفته وحدت اظهارکرد: استانداری یک خانواده است و نیاز به همراهی، همدلی، وفاق و وحدت رویه دارد تا بتواند خدمتی شایسته به این منطقه محروم مانده کند.

وی با بیان اینکه افرادی که درحوزه معاونین جدید معرفی شدند افرادی لایق، کاردان و متخصص به حوزه کاری خود هستند، افزود: انتظار می رود در شرایطی که از لحاظ اعتبار و بودجه دچار مشکل و محدودیت هستیم با هم و در کنار هم خدمت بی منت را برای این مردم شریف انجام دهیم.

خدمتگزار به کمبود اعتبارات اشاره و عنوان کرد: رایزنی زیادی انجام شده و در حال انجام جذب اعتبار لازم هستیم و مطمئن باشید که با همین مقدار اعتبار و در حد مقدورات و شرائط برای سربلندی این استان تلاش خواهیم کرد.

وی خدمت کردن، تلاش در راه برطرف کردن محرومیت را نیاز به یک زیر ساخت دانست و یادآور شد: اساس و پایه مسائل عمرانی و اعتباری استان باید خیلی دقیق تر از گذشته رسیدگی شود.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته 60 میلیارد تومان اعتبار به خراسان جنوبی اختصاص یافته بود، تصریح کرد: می بایست جهت رفاه کارکنان استانداری بودجه ای برای ساخت ساختمان جدید استانداری پیش بینی شود.

استاندار خراسان جنوبی گفت: در بودجه 93 برای توسعه و ایجاد ظرفیت سرمایه گذاری تلاش شود و امکانات بیشتر فراهم گردد تا بتوانیم مشکلات را رفع کنیم.

خدمتگزار افزود: از همه همکاران انتظار می رود برای حوزه کاری خود وقت بگذارند و بدون هیجگونه شعار به مسائل اجرایی توجه کنند و شعار دولت تدبیر و امید را به اقتضای امکانات محقق کنند.

در ابتدای مراسم معاونین سابق ضمن تشکر و قدردانی به بیان مسائل حوزه کاری خود پرداختند و درپایان مراسم معاونین جدید ضمن تشکر از اعتماد استانداربه خودشان از همه همکاران خود خواستند که برای تحقق برنامه کاری به آنان کمک کنند.