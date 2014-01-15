مداحان به عنوان قلب تپنده هیئات فضای مثبت در هیات ها ایجاد کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد نجفی عصر چهارشنبه در دیدار با اعضای کانون مداحان ابراز داشت: اشعار و مطالبی که توسط مداحان خوانده می شود باید دقت های لازم برای بیان آنها صورت بگیرد و البته در این چند ساله دوره های آموزشی خوبی برای مداحان برگزار شده است.

نجفی با اشاره به اینکه اخلاق مداحی در همه موارد باید رعایت شود، عنوان داشت: تلاش شود تا آسیب های موجود در حوزه کانون مداحان را شناسایی کنیم تا به این وسیله آسیب ها کمتر شود.

وی بیان داشت: مداحی از ارزش بسیار بالایی برخوردار است چرا که مداحان با زبان خود اهل بیت (ع) را یاری می کنند و همچنین مداحان تلاش کنند تا در حوزه معرفتی و شناختی به کانون مداحان کمک کنند تا بتوانیم در این حوزه بتوانیم به پیشرفت های لازم دست یابیم.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان گلستان گفت: حضور مداحان در هیئات ها بسیار اهمیت دارد به طوری که مداحان قلب تپنده هیئات محسوب می شوند.

حجت الاسلام نجفی ابراز داشت: مداحان نقش اساسی را در هیئات مذهبی ایفا می کنند و باید بتوانند فضای مثبتی را در درون هیئات ها به وجود آورند.

وی افزود: اشعار و مطالبی که توسط مداحان خوانده می شود باید دقت های لازم برای بیان آنها صورت بگیرد و البته در این چند ساله دوره های آموزشی خوبی برای مداحان برگزار شده است.

نجفی با اشاره به اینکه اخلاق مداحی در همه موارد باید رعایت شود، عنوان داشت: تلاش شود تا آسیب های موجود در حوزه کانون مداحان را شناسایی کنیم تا به این وسیله آسیب ها کمتر شود.

وی بیان داشت: مداحی از ارزش بسیار بالایی برخوردار است چرا که مداحان با زبان خود اهل بیت (ع) را یاری می کنند و همچنین مداحان تلاش کنند تا در حوزه معرفتی و شناختی به کانون مداحان کمک کنند تا بتوانیم در این حوزه بتوانیم به پیشرفت های لازم دست یابیم.