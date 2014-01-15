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۲۵ دی ۱۳۹۲، ۱۹:۵۴

حجت الاسلام نجفی:

مداحان به عنوان قلب تپنده هیئات فضای مثبت در هیات ها ایجاد کنند

مداحان به عنوان قلب تپنده هیئات فضای مثبت در هیات ها ایجاد کنند

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان گلستان گفت: حضور مداحان در هیئات بسیار اهمیت دارد به طوری که مداحان قلب تپنده هیات ها محسوب می شوند و باید فضای مثبتی را در هیات ها ایجاد کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد نجفی عصر چهارشنبه در دیدار با اعضای کانون مداحان ابراز داشت: اشعار و مطالبی که توسط مداحان خوانده می شود باید دقت های لازم برای بیان آنها صورت بگیرد و البته در این چند ساله دوره های آموزشی خوبی برای مداحان برگزار شده است.

نجفی با اشاره به اینکه اخلاق مداحی در همه موارد باید رعایت شود، عنوان داشت: تلاش شود تا آسیب های موجود در حوزه کانون مداحان را شناسایی  کنیم تا به این وسیله آسیب ها کمتر شود.

وی بیان داشت: مداحی از ارزش بسیار بالایی برخوردار است چرا که مداحان با زبان خود اهل بیت (ع) را یاری می کنند و همچنین مداحان تلاش کنند تا در حوزه معرفتی و شناختی به کانون مداحان کمک کنند تا بتوانیم در این حوزه بتوانیم به پیشرفت های لازم دست یابیم.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان گلستان گفت: حضور مداحان در هیئات ها بسیار اهمیت دارد به طوری که مداحان قلب تپنده هیئات محسوب می شوند.

حجت الاسلام نجفی ابراز داشت: مداحان نقش اساسی را در هیئات مذهبی ایفا می کنند و باید بتوانند فضای مثبتی را در درون هیئات ها به وجود آورند.

وی افزود: اشعار و مطالبی که توسط مداحان خوانده می شود باید دقت های لازم برای بیان آنها صورت بگیرد و البته در این چند ساله دوره های آموزشی خوبی برای مداحان برگزار شده است.

نجفی با اشاره به اینکه اخلاق مداحی در همه موارد باید رعایت شود، عنوان داشت: تلاش شود تا آسیب های موجود در حوزه کانون مداحان را شناسایی  کنیم تا به این وسیله آسیب ها کمتر شود.

وی بیان داشت: مداحی از ارزش بسیار بالایی برخوردار است چرا که مداحان با زبان خود اهل بیت (ع) را یاری می کنند و همچنین مداحان تلاش کنند تا در حوزه معرفتی و شناختی به کانون مداحان کمک کنند تا بتوانیم در این حوزه بتوانیم به پیشرفت های لازم دست یابیم.

کد مطلب 2215462

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