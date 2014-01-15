تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه بیست و ششم دیماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با چهاردهم ربیع الاول سال 1435 هجری قمری و شانزدهم ژانویه سال 2014 میلادی.
- هفته بیست و سوم از مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز میشود:
* داماش گیلان - فجرسپاسی شیراز، ساعت 14:30، ورزشگاه عضدی رشت
* ذوبآهن اصفهان - فولاد خوزستان، ساعت 14:30، ورزشگاه فولاد شهر
* تراکتورسازی تبریز - صبای قم، ساعت 14:30، ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز
* سایپا البرز - ملوان بندرانزلی، ساعت 14:30، ورزشگاه انقلاب کرج
* راهآهن سورینت - سپاهان اصفهان، ساعت 14:30، ورزشگاه اکباتان تهران
* استقلال صنعتی خوزستان - گسترش فولاد تبریز، ساعت 15، ورزشگاه غدیر اهواز
- مرحله گروهی مسابقات فوتبال قهرمانی زیر 22 سال آسیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
گروه C:
* استرالیا - ژاپن، ساعت 16:30، ورزشگاه رویال پلیس مسقط
* ایران - کویت، ساعت 16:30، ورزشگاه سب مسقط
گروه D:
* عربستان - ازبکستان، ساعت 19:30، ورزشگاه سب مسقط
* عراق - چین، ساعت 19:30، ورزشگاه رویال پلیس مسقط
هفته نخست از دور برگشت لیگ برتر والیبال بانوان امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* ذوبآهن اصفهان - سنگ تاش شیراز، ساعت 12، سالن ملت
* گاز تهران - شهرداری سمنان، ساعت 15، خانه والیبال
* بابلسر - دانشگاه آزاد، ساعت 15، سالن سرداران نوبخت
- هفته سیزدهم از مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* مهرام تهران - هفت الماس قزوین (ساعت 15 سالن آزادی تهران)
* ماهان اصفهان - نیروی زمینی (ساعت 16 سالن مخابرات اصفهان)
* پتروشیمی بندرامام - همیاری زنجان (ساعت 16 سالن اندیشه بندرامام)
* شهرداری گرگان - استقلال قشم (ساعت 16 سالن امام گرگان)
* ذوبآهن اصفهان - افرا خلیج فارس (ساعت 16 سالن ملت اصفهان)
* دانشگاه آزاد - صنایع پتروشیمی (ساعت 17 سالن آزادی تهران)
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