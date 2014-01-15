تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه بیست و ششم دی‌ماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با چهاردهم ربیع الاول سال 1435 هجری قمری و شانزدهم ژانویه سال 2014 میلادی.

- هفته بیست و سوم از مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

* داماش گیلان - فجرسپاسی شیراز، ساعت 14:30، ورزشگاه عضدی رشت

* ذوب‌آهن اصفهان - فولاد خوزستان، ساعت 14:30، ورزشگاه فولاد شهر

* تراکتورسازی تبریز - صبای قم، ساعت 14:30، ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز

* سایپا البرز - ملوان بندرانزلی، ساعت 14:30، ورزشگاه انقلاب کرج

* راه‌آهن سورینت - سپاهان اصفهان، ساعت 14:30، ورزشگاه اکباتان تهران

* استقلال صنعتی خوزستان - گسترش فولاد تبریز، ساعت 15، ورزشگاه غدیر اهواز

- مرحله گروهی مسابقات فوتبال قهرمانی زیر 22 سال آسیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

گروه C:

* استرالیا - ژاپن، ساعت 16:30، ورزشگاه رویال پلیس مسقط

* ایران - کویت، ساعت 16:30، ورزشگاه سب مسقط

گروه D:

* عربستان - ازبکستان، ساعت 19:30، ورزشگاه سب مسقط

* عراق - چین، ساعت 19:30، ورزشگاه رویال پلیس مسقط

هفته نخست از دور برگشت لیگ برتر والیبال بانوان امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* ذوب‌آهن اصفهان - سنگ تاش شیراز، ساعت 12، سالن ملت

* گاز تهران - شهرداری سمنان، ساعت 15، خانه والیبال

* بابلسر - دانشگاه آزاد، ساعت 15، سالن سرداران نوبخت

- هفته سیزدهم از مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* مهرام تهران - هفت الماس قزوین (ساعت 15 سالن آزادی تهران)

* ماهان اصفهان - نیروی زمینی (ساعت 16 سالن مخابرات اصفهان)

* پتروشیمی بندرامام - همیاری زنجان (ساعت 16 سالن اندیشه بندرامام)

* شهرداری گرگان - استقلال قشم (ساعت 16 سالن امام گرگان)

* ذوب‌آهن اصفهان - افرا خلیج فارس (ساعت 16 سالن ملت اصفهان)

* دانشگاه آزاد - صنایع پتروشیمی (ساعت 17 سالن آزادی تهران)