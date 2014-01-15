به گزارش خبرنگارمهر، محمد وكيلي ظهر چهارشنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان سمنان در محل استانداري از وجود بيش از 10 هزار ميليارد ريال پروژه نيمه كاره دراستان خبرداد و با اشاره به اعتبارات سالانه 100 ميليارد توماني استان، اظهار داشت: در صورتي كه اعتبارات عمراني استان بصورت صد درصد تخصيص يابد، اتمام پروژه‌هاي نيمه كاره به 10 سال زمان نيازمند است.

اولويت دادن به اجراي پروژه‌هاي نيمه كاره بخش صنعت

استاندار سمنان، شناسايي اولويت‌ها و توجه به واقعيت‌ها و مزيت‌هاي نسبي استان در تدوين برنامه ششم توسعه، را از مهمترين برنامه‌هاي خود در اين استان دانست و با اشاره به بخش صنعت، بعنوان يكي از مزيت‌هاي منطقه، اولويت دادن به اجراي پروژه‌هاي نيمه كاره بخش صنعت را ازجمله برنامه‌هاي خود ذکر کرد.

وكيلي تلاش در جهت اتمام پروژه‌هايي كه با اعتبار اندك مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرند، تلاش درجهت اجراي پروژه‌هايي كه زيربنا و زيرساخت توسعه استان هستند و تلاش در جهت اجراي پروژه‌هايي كه بهره‌برداري از آنها براي مردم حائز اهميت است را ازجمله اولويت‌هاي كاري خود دانست و با اشاره به مسئله اشتغال بعنوان يكي ازمهمترين نيازهاي مردم، براجراي پروژه‌هايي كه ضمن تامين اشتغال، به مردم اميد و نشاط مي‌دهد، تاكيد كرد.

وی گفت: مدیران دستگاه های اجرایی متکی به اعتبارات هستند، اگر بودجه اختصاص یابد کار می کنند در حالیکه خود باید به دنبال توسعه از راه منابع دیگر هم باشند.

مدیران دستگاه های اجرایی بیشتر هزینه محور عمل می کنند

استاندار سمنان افزود: مدیران دستگاه های اجرایی بیشتر هزینه محور عمل می کنند و این باعث شده که در استان سمنان رشد داشته باشیم ولی توسعه حاصل نشود.

وكيلي با بیان اینکه مدیران باید به فکر تامین مالی پروژه ها از روشهای مختلف باشند، ادامه داد: در این راه اگر مانعی هم وجود دارد، با کمک دستگاه های نظارتی به رفع این موانع می پردازیم.

وي خواستار اعمال مزیت های نسبی و اولویت بندی در هزینه کرد اعتبارات برای پروژه های نیمه تمام شد و اظهار داشت: اعتبار به پروژه هایی اختصاص یابد که نیاز ضروری مردم مانند پروژه های مربوط به راه و بخش بهداشت و درمان جامعه باشد.

مهلت 10 روزه دستگاه های اجرایی براي مشخص كردن اولويت پروژه ها

استاندار سمنان همچنین، 10 روز کاری به دستگاه های اجرایی مهلت داد تا اولویت های پروژه ای خود را مشخص کنند تا توزیع اعتبارات با نگاه جامع تری انجام شود.

وكيلي مقرر کرد: ادارات تمام پروژه های خود را مشخص کنند تا فرارسیدن دهه فجر بازدید شده و تا پایان سال نیز زمان اتمام پروژه برای پیمانکار مشخص شود.

وی با تاکید بر اینکه دست مدیران توانمند با هر خط و خطوطی را می فشاریم و از آنها حمایت می کنیم افزود: از مدیران توانمند به شرطی حمایت می شود که خط و خطوط را در کار خود دخالت ندهند در غیر این صورت با آنها برخورد می شود.

تذکر جدی وکیلی به مدیران برای اصلاح امور خودشان

استاندار سمنان خاطرنشان ساخت: به مدیرانی که عملکرد آنها مورد قبول همه نیست تذکر داده ام تا خودشان را اصلاح کنند.

وكيلي با بیان اینکه مدیر کل تعلق به کل استان دارد گفت: مدیران کل باید به همه نقاط استان یکسان توجه کنند و جلسات استانی را برای رسیدگی بیشتر به نقاط دور و محروم ببرد.

وي گفت: برای مدیرانی که ضعیف هستند دنبال این هستیم که یک جا برای آنها پیدا کنیم.

برای تغییر مدیران قصد شخم زدن نداریم

مقام عالي دولت در استان سمنان با اشاره به اینکه برای تغییر مدیران داس نداریم و قصدم شخم زدن نیز نیست افزود: مدیران بدون حاشیه و حاشیه های بدون مدیر می خواهیم.

وكيلي با بیان اینکه چرا برخی دستگاه های اجرایی در این وضعیت اعتباری کشور، کارهای لوکس انجام می دهند، تاکید کرد: زندان های استان کمبود شدید فضا دارند در حالیکه برخی ادارات به دنبال کارهای لوکس هستند و برای آن هزینه می کنند.

وی ساخت سالن جلسات برای تمام ساختمان های اداری را از جمله کارهای اضافی دانست و تصریح کرد: بهتر است سالن های موجود در شهرها شناسایی و از امکانات موجود استفاده شود و سالن استانداری هم متعلق به تمام دستگاه های اجرایی است.

ضرورت مستند سازی در ادارات/ حتی اگر پسر حاجی باشیم حق نداریم منابع بی بازگشت کشور را هدر دهیم

استاندار سمنان بر مستندسازی داشته های ادارات مختلف تاکید و خاطرنشان کرد: برخی مدیران از اینکه ساختمانی را در اختیار دستگاه اجرایی دیگر بگذارند هراس دارند که قابل قبول نیست زیرا مدیران نباید تنها به دنبال اهداف سازمانی خود باشند.

وكيلي صرفه جویی را از دیگر نیازهای اساسی دستگاه های اجرایی عنوان و اضافه کرد: چرا باید اتاقی در فصل زمستان آنقدر گرم باشد که مجبور باشند پنجره را بازکنند، مراقب باشیم حتی اگر پسر حاجی باشیم حق نداریم منابع بی بازگشت کشور را هدر دهیم.

وي گفت: معاونت برنامه ریزی این استانداری بررسی کند دستگاه های اجرایی که پایه اعتباری آن پایین است مشخص تا تقویت و برای رفع مشکلاتشان اقدام شود.

تحریم بانک مرکزی ایران توسط قدرت های بزرگ، نادر و ناجوانمردانه بود

نماینده مردم شهرستان دامغان در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه اين نشست، تحریم بانک مرکزی ایران توسط قدرت های بزرگ را نادر و ناجوانمردانه عنوان كرد و گفت: تحریم بانک در جهان امری بی سابقه بوده است.

عبدالرضا رستميان با اشاره به اينكه تحریم برای خودکفایی کشور نعمت بود گفت: متاسفانه به علت نبود توزیع عادلانه اعتبارات، توسعه متوازن و عادلانه در این سالها حاصل نشد.

وي با تاکید بر لزوم صرفه جویی در ادارات، اظهار داشت: استفاده از فناوری، آموزش کارکنان، استفاده از فناوری اطلاعات با افزایش بهره وری و رضایتمندی مردم همراه است.

5000 میلیارد ریال از عوارض کالاهای مضر برای سلامت هزینه می شود

نماینده مردم شهرستان دامغان در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: پنج هزار میلیارد ریال از مسیر گرفتن عوارض از کالاهای مضر و آسیب رسان به سلامت، برای بخش بهداشت و درمان در بودجه 93 لحاظ شد.

رستميان ادامه داد: در بودجه 13 کشور پیشرفته، از راه گرفتن عوارض از کالاهای مضر برای سلامت، به بخش بهداشت و درمان کمک می شود که این کار در بودجه سال آینده کشور نیز درنظر گرفته شد.

وي با اشاره به طرح دو فوریتی با هدف ورود نمایندگان با رشته و تخصص مرتبط به کمیسیون تلفیق، خاطرنشان کرد: با رای آوردن یک فوریت این طرح در مجلس شورای اسلامی، احتمال تغییراتی در ترکیب و حضور نمایندگان مجلس در این کمیسیون نیز وجود دارد.

تصمیم گیری ها در دولت قبل باعث توسعه نامتوازن شد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تصمیم گیری ها در دولت قبل باعث توسعه نامتوازن در سالهای اخیر شد، افزود: مجلس شورای اسلامی اکنون تصمیم قاطع برای توسعه مناطق دور از مرکز دارد.

وی، پلکانی شدن سهم سود تسهیلات بانکی و بیمه برای پروژه های مناطق دور افتاده و خارج از مراکز استان را از برنامه های مجلس شورای اسلامی عنوان و تصریح کرد: جذب سرمایه گذار نیز برای این بخشها مشکل تر است.

رستميان با اشاره به اینکه سرمایه گذار به بخش های مرکزی کشور و مراکز استان ها تمایل بیشتری دارد، تصریح کرد: این تصمیم برای سوق دادن سرمایه گذار به بخشهای دورافتاده است.

81 درصد از درآمدهای مالیاتی استان سمنان محقق شد

معاون برنامه ریزی استاندار سمنان نيز در اين نشست از وصول 81 درصد از پیش بینی درآمدهای مالیاتی در این استان طی 9 ماهه سالجاری خبر داد افزود: پیش بینی درآمد مالیاتی امسال استان سمنان دو هزار و 580 میلیارد ریال بود که تا آذرماه یک هزار و 940 میلیارد ریال آن محقق شد.

سید احمد حسین زاده با اشاره به اینکه 87 درصد درآمد استان سمنان از مالیات است، تصریح کرد: مالیات عمده ترین منبع درآمدی این استان است و فشار بیشتر برای وصول بالاتر درآمد مالیاتی بر بخش صنعت در شرایط فعلی صلاح نیست.

وی گفت: بودجه تملک دارایی ابلاغی امسال استان سمنان را دو هزار و 750 میلیارد ریال بود که با تخصیص 42 درصدی یک هزار و 180 میلیارد ریال همراه بود.

اعتبارات هزینه ای استان سمنان 980 ميليارد ريال است

معاون برنامه ریزی استانداری سمنان با اشاره به اینکه اعتبار تملک و سرمایه ای استان سمنان امسال یک هزار و 980 میلیارد ریال بود، افزود: 920 میلیارد ریال از این رقم معادل 46 درصد محقق شد.

حسين زاده، اعتبارات هزینه ای استان سمنان را تا آذر، 928 میلیارد ریال دانست که 74 درصد آن تخصیص یافت و ادامه داد: حقوق و مزایای کارکنان دستگاه های اجرایی در این مدت 468 میلیارد ریال درنظر گرفته شده بود که با تخصیص 80 درصدی، معادل 376 میلیادر ریال اختصاص یافت و کسری بودجه 50 میلیارد ریالی را در این بخش نشان می دهد.

وی اعتبار ملی استانی سمنان در سالجاری را 596 میلیارد ریال دانست و افزود: در 9 ماهه امسال با اختصاص حدود 19 درصدی، 112 میلیارد ریال از این اعتبار پرداخت شد.

معاون برنامه ریزی استانداری سمنان در پایان با تاکید بر رعایت اولویت در هزینه کرد اعتبارات دستگاه های اجرایی، خاطرنشان کرد: پروژه های بخش راه و و پروژه های ضروری که بتوان آن را زودتر به پایان رساند در اولویت قرار دارند.