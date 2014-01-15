برگزاري 17 جشن وحدت در يزد/ الگوي مناسب براي برگزاري جشن در يزد نداريم

به گزارش خبرنگار مهر، سيد حسن حسيني، ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگي برگزاري جشن هاي ميلاد حضرت رسول اكرم (ص) اظهار داشت: با توجه به سردی هوا، برگزاری این جشن‌ ها از فضای باز پارک‌ها به فضای سرپوشیده منتقل شده است.

وي بيان كرد: برگزاری جشن و شادی یکی از ابزار مهم برای ایجاد نشاط شهروندی است به همين دليل دبیرخانه جشن و جشنواره در شهرداری یزد تشکیل شده و تاکنون در راستای توسعه نشاط و شادابی شهروندان بیش از 21 جشن در مناسبت‌هاي مختلف ملی و مذهبی در محلات و پارک‌های شهر برگزار شده است.

حسيني خاطرنشان كرد: برخي از اين جشن‌ها با استقبال بيش از 10 هزار نفر از مردم همراه بوده است.

وی اظهار امیدواری کرد: مردم متدین و متعهد دارالعباده یزد همچنان که در مراسم عزاداری ائمه اطهار سنگ تمام گذاشته و می‌گذارند، در مراسم شادی نیز حضور فعال داشته باشند تا شادی بیشتری به فضای شهر بخشیده شود اما باید توجه داشت که توسعه این حرکت‌ها در شهر یزد نیازمند برنامه ریزی و فرهنگ‌سازی است.

الگوي مناسب براي برگزاري جشن در يزد نداريم

حسینی افزود: نداشتن الگوی مناسب در برگزاری جشن‌ها یکی از دلایل عدم رغبت مردم به حضور در مراسم جشن و شادی است.

وي ادامه داد: آیین و رسوم کهن ما در برگزاری مراسم عزاداری الگوی مناسبی را به ما ارائه داده است اما در برگزاری مراسم شادی اسلامی، ‌الگویی نداریم و این کار باید با برگزاری جلسات مختلف با حضور صاحب نظران و کارشناسان مورد توجه قرار گیرد تا جلوه‌های شادی در اسلام را به نمایش بگذاریم.

كپي برداري از جشن هاي ساير استانها در يزد جواب نمي دهد

مديرعامل سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري يزد، کپی ‌برداری از استان‌های دیگر برای اجرای برنامه‌های شاد را در شهر یزد مناسب ندانست و افزود: مردم این شهر دیدگاه‌های متفاوتی داشته و ذائقه آنها نیز با بسیاری از شهرهای دیگر متفاوت است از این رو فرهنگ غنی مردم این دیار می‌طلبد که حرکات و فعالیت‌های صورت گرفته برای افزایش شادابی و نشاط اجتماعی بومی‌سازی و اجرا شود.

وي، برگزاری جشن و شادی را یک مسکن آرامبخش اعلام کرد و افزود: این مسکن در حال حاضر برای ارتقاء روحیه نشاط شهروندی در یزد نیاز است اما باید توجه داشت که ارتقاء این روحیه تنها در برگزاری مراسم جشن نیست و شهرداری در کنار امکانات زیادی که در اختیار دارد به تنهایی نمی‌تواند این نیاز مهم و عظیم شهروندان را تامین کند.

وی بر همکاری متولیان امر فرهنگ در شهر در این راستا تاکید کرد و ادامه داد: باید با یک کار کارشناسی با برنامه ریزی در قالب برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برنامه ‌ای تدوین شده و وظیفه هر دستگاه مشخص شود چرا که ایجاد نشاط و شادابی در جامعه یکی از ابزار ترویج سبک زندگی اسلامی‌است که مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار دارد.

دور شدن از سبك زندگي اسلامي هزينه هاي بسياري به خانواده ها تحميل كرده است

این مسئول افزود: دور شدن از سبک زندگی ایرانی اسلامی‌هزینه‌های زیادی را به خانواده‌ها تحمیل می‌کند که سنگینی این هزینه‌ها موجب افسردگی و عدم نشاط در خانواده‌ها شده است.

حسینی در این راستا به برگزاری نشست‌های تخصصی نشاط و شادابی با پیشنهاد و مشارکت این سازمان اشاره کرد و افزود: اولین این نشستها مهرماه سال جاری در استانداری یزد برگزار شد، دومین نشست نیز دی ماه جاری با همکاری صدا و سیما برگزار شد و سومین نشست نیز اسفندماه در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی‌استان برگزار خواهد شد.