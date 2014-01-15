کمبود پزشک متخصص در شهرستانهای مختلف لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله خدایی سوری ظهر چهار شنبه در مراسم تودیع و معارفه سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان با بیان اینکه در دولتها همواره دو مقوله امنیت و سلامت توجه جدی می شود اظهار داشت: خوشبختانه در کشور ما نیز موضوع امنیت به خوبی مورد توجه قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه مقوله سلامت به طور جدی در لرستان مورد توجه قرار نگرفته است افزود: مردم ما همواره نگران هستند که در زمینه سلامت آنها مشکلی به وجود نیاید چرا که هم باید درد بیماری را تحمل کنند و هم به موضوع مخارج بیمارستانی فکر کنند.

نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات استان لرستان در حوزه بهداشت و درمان عنوان کرد: کمبود پزشک متخصص در شهرستانهای استان یکی از این مشکلات است.

سوری با تاکید بر ضرورت توجه دولت به استانهای محروم مانند لرستان تصریح کرد: امیدواریم دولت تدبیر و امید لرستان را در حوزه بهداشت و درمان دریابد و زمینه رفع مشکلات این استان را در این حوزه فراهم آورد.

لرستان جزء استانهای فقیر کشور محسوب می شود

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با اشاره به مشکلات لرستان در حوزه های مختلف عنوان کرد: در حال حاضر استان لرستان چند سال است که به عنوان بیکار ترین استان کشور معرفی می شود.

ایرج عبدی با تاکید بر فراهم آوردن زمینه لازم برای حضور بخش خصوصی در زمینه های مختلف استان تصریح کرد: منابع دولتی محدود است و باید برای رفع مشکلات استان از پتانسیل بخش خصوصی استفاده کنیم.

وی با اشاره به سرانه درآمدی مردم استان لرستان عنوان کرد: متاسفانه سرانه درآمدی مردم این استان بسیار پایین تر از میانگین درآمدی در کشور است.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سرانه درآمدی 300 هزار تومانی مردم استان لرستان ادامه داد: استان لرستان جزء استانهای فقیر کشور محسوب می شود.

عبدی همچنین با اشاره به اعتبارات مناطق محروم عنوان کرد: متاسفانه از 40 هزار ریال این اعتبارات حتی یک ریال هم به استان لرستان پرداخت نشده است.

وی با تاکید بر ضرورت پرداخت این اعتبارات به استان لرستان عنوان کرد: می بایست از اعتبارات یاد شده 200 میلیارد تومان به استان لرستان پرداخت کنند این در حالیست که لرستان از دریافت این اعتبارات تا کنون محروم بوده است.