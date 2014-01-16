کاهش بیش از هفت متری ارتفاع آب دریاچه ارومیه طی 18 سال/ مردم مشارکت کنند

حسن عباس‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سطح تراز دریاچه ارومیه از 1270.87 متر از سطح آبهای آزاد در سال 1391به 1270.55 متر در سال جاری کاهش یافته، افزود: این در حالیست که در سال 1374 از سالهای پرآبی دریاچه ارومیه، سطح تراز دریاچه ارومیه از سطح آبهای آزاد 1277.72 متر بود.

وی با اشاره به اینکه مقایسه این آمارها نشان از کاهش 7 متر و 17 سانتی متری سطح تراز آب دریاچه ارومیه نسبت به 18 سال گذشته است، اظهار داشت: متاسفانه سطح آب دریاچه ارومیه همچنین در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته، 32 سانتیمتر کاهش یافته است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با اعلام اينكه سطح تراز آب دریاچه ارومیه 1270.55 متر از سطح آبهای آزاد که نسبت به حداکثر 7.5 متر و مصوب 6.5 متر است،‌ اعلام کرد:‌ اين ميزان نسبت به حداقل تراز اکولوژیک 5.3 متر و نسبت به سال گذشته 32 سانتیمتر کاهش داشته است.

عباس نژاد با اعلام اینکه تاکنون ۸۵ درصد دریاچه ارومیه به شوره زار تبدیل شده و تنها ۶ درصد از آب دریاچه باقی مانده است، اعلام کرد: در حال حاضر حدود ۲ میلیارد مکعب آب در دریاچه ارومیه باقی مانده بطوریکه در سال آبی ۱۳۹۱-۱۳۹۲ میزان ورود آب از طریق رودخانه ها به دریاچه ارومیه ۲.۱ میلیارد مکعب بوده که نسبت به سال آبی قبل ۶۰۰ میلیون متر مکعب کاهش داشته است.

وی با اشاره به اینکه بحران دریاچه ارومیه اکنون بسیار مهم بوده ولی در آینده که تبعات آن دامنگیر مردم تهران زنجان، قزوین و سایر استان ها شود، بر اهمیت آن بیش از گذشته افزوده می شود، ادامه داد: با بحرانی که دریاچه ارومیه با آن مواجه شده باید منتظر افزایش سرطان و بیماری های تنفسی در افرادی که تحت تاثیر پیامدهای حاصل از خشک شدن دریاچه هستند، باشیم.