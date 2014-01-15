دولت با مهار کردن تورم قیمت ها را در بازار کنترل کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی بعد از ظهر چهارشنبه در دومین همایش علمی آموزش مدیریت شهری چهار محال و بختیاری اظهار داشت: شورای اسلامی با دوری از دخالت در انتصابات مربوطه به امور دستگاه های اجرایی، می تواند با قانون گذاری و نظارت بر امور شهرداری ها به مدیریت شهری موفقی برسد.



وی تصریح کرد: وظیفه اصلی شوراهای اسلامی قانون گذاری و نظارت در امور شهرداری ها است.

ایجاد توازن بین منابع و مصارف ضروری است



سلیمانی با اشاره به اینکه ایجاد توازن بین منابع و مصارف ضروری است، بیان داشت: استفاده بهینه از منابع نقش مهمی در تکمیل و بهره برداری از پروژه های نیمه تمام دارد.

استاندار چهار محال و بختیاری گفت: با کنترل قیمت ها در بازار ، امید و نشاط در بین مردم بازگشت و باعث ایجاد تحرک، پویایی و سرمایه گذاری در جامعه شد.



سلیمانی اظهار داشت: برخی سیاست های غلط در گذشته باعث شد که اثر گذاری منفی بر روی تحریم ها به وجود آید و نهایت بر زندگی مردم تاثیر گذاشت.



وی رعایت اعتدال، ایجاد وحدت ملی و وحدت استانی را از مهم ترین برنامه های دولت تدبیر و امید دانست و یادآور شد: اجرای قانون را باید در هر زمینه ای مد نظر قرار داد که این کار می تواند در توسعه و رسیدن به توسعه همه جانبه کمک کند.