طرح نیازهای جامعه عبور از خط قرمزها نیست/ دیدگاههای جناحهای مختلف محترم است

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی سعادت شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی آذربایجان غربی ضمن تاکید بر اینکه باید نیازهای واقعی جامعه بررسی و آسیبهای شناسی های لازم در این راستا انجام شود، افزود: نقد، بررسی و ارائه راهکارها نیازهای واقعی جامعه عبور از خط قرمزها نیست.

وی با بیان اینکه تاکنون مشکلی مبنی بر عدم استقبال مردم از جشنهای و مناسبهای ملی و ذهبی نداشتیم، افزود: این در حالی است که شاید برخی دستگاههای اجرایی ظرفیت پذیرش مردم را نداشته باشند که باید آسیب شناسی و رفع مشکلات اقدامات لازم انجام شود.

استاندار ضمن تاکید بر اینکه باید عوامل از بین رفتن وحدت در جامعه بررسی شود، ادامه داد: آیا واقعا نیازهای یک جامعه را مطرح کردن خط قرمز است؟ باید دید اصل 15 قانون اساسی که رئیس جمهور نسبت به اجرای آن تاکید دارد، شامل چه جزئیاتی است.

سعادت خواستار طرح موضوعات مبتلا به جامعه در جلسات شورای فرهنگی عمومی در صورت انجام بررسی ابعاد مختلف آنها و دعوت از افراد مرتبط شد و گفت: در این شورا باید عواملی که موجب عدم همگرایی و یا واگرایی در جامعه شده را بررسی و جمع بندی کنیم.

وی وحدت و همدلي را زيربناي امنيت پايدار دانست و با بیان اینکه امنيت پايدار مسير توسعه را در استان هموار مي‌كند، گفت: حضور مردم در صحنه هاي دفاع از ارزش هاي انقلاب و اتحاد و همدلي موجود در جامعه، توطئه‌هاي مختلف دشمنان را خنثي کرده است.

وی ضمن تاکید بر لزوم دادن حق صحبت به مخالف موضوعات در جلسات شورای فرهنگی عمومی استان، ادامه داد: وحدت به معنی این نیست که اجازه صحبت به افراد داده نشده و انتظار وحدت داشت، باید فرصت صحبت و ارائه نظر به همه اقشار داده شود تا از فعالیتهای زیر زمینی جلوگیری شود.

جلسات شورای فرهنگی عمومی باید پذیرای نظرات همه جناحها باشد

استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه در ایران اسلامی متاسفانه تاکنون در خصوص برخی موضوعات اساسا بحث نشده و یا اگر بحث شده نوعا در محکوم کردن جناح مقابل بحث می شود، که صدا و سیما نیز از شخصیتهای یکطرفه در این نوع مباحث استفاده می کند.

وی با اشاره به اینکه در جلسات شورای فرهنگی عمومی باید دیدگاههای همه جناحها مطرح و نخبگان نیز باید دیدگاههای خود را در حوزه وحدت جامعه و روشهای حفظ وحدت موجود ارائه کنند، ادامه داد: آن موقع می توان گفت به وحدت را با تمام وجود پذیرفته و به آن پایبند هستیم.

سعادت با بیان اینکه متاسفانه برخی عملکردها و نقطه ضعفهای ما سوژه های رسانه های ضد انقلاب و خارجی است، ادامه داد: آنها با بزرگنمایی و سو استفاده از این مسائل سعی در ناتوان جلوه دادن ایران اسلامی از حکومت داری و اداره جامعه داشته که عملکرد نظام نیز تحت الشعاع قرار می گیرد.