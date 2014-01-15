ساماندهی دریاچه ولشت ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، عابدین کیاپاشا عصر چهارشنبه در جلسه بررسی مشکلات مرزن آباد افزود: با توافقی که سال گذشته بین سازمان همیاری شهرداری ها و دهیاری های استان با شهرداری و تعاونی دهیاران مرزن آباد صورت گرفت مقرر شد تا این دریاچه ساماندهی شود اما تاکنون اقدامی در این رابطه صورت نگرفته است.

وی عنوان کرد: همچنین امنیت در دریاچه ولشت نیز از دیگر دغدغه ها است که با توجه به درپیش بودن نوروز رسیدگی به این امر ضروری است.

وی با ابراز گله از عدم استقرار آموزش و پرورش در بخش خاطر نشان کرد: علیرغم مذاکره ای که با مدیرکل آموزش و پرورش استان صورت گرفت تاکنون جواب مثبتی به ما داده نشد ، اما همچنان پیگیر موضوع هستیم تا این مشکل اساسی را در مرزن آباد برطرف کنیم.

بخشدار مرزن آباد از راه اندازی دادگاه در این بخش خبر داد و گفت: با پی گیری های صورت گرفته مجوز تاسیس دادگاه در مرزن آباد گرفته شده و طی بازدیدی که هفته گذشته مدیرکل دادگستری استان از مرزن آباد داشت ساختمان فعلی شورا برای این نهاد در نظر گرفته شد .

کیاپاشا بیان داشت: تامین اعتبار پروژه درمان بستر و برطرف شدن مشکل اهالی محور کندوان در بخش مرزن آباد ناشی از یکطرف شدن جاده نیز از مواردی است که در اولویت قرار دارند.

حل مشکل آب بیرون بشم نیازمند 30 میلیارد ریال اعتبار است

وی در ادامه افزود: حل مشکل آب بیرون بشم نیازمند بیش از 30 میلیارد ریال است که در این خصوص پس از مذاکره با دفتر مناطق روستایی نهاد رئیس جمهوری قرار بر این شد تا این مشکل با تأمین اعتبارات ملی و استانی برطرف شود.

بخشدار مرزن آباد با تأکید بر ادامه گازرسانی گفت: پروژه گازرسانی به شهر و روستاهای بخش باید با قوت و شتاب ادامه یابد.

کیاپاشا تصریح کرد: شبکه فاضلاب از دیگر ضروریات است که در این خصوص نیاز است طرح مطالعاتی این پروژه در دستور کار قرار گیرد و در بودجه سال آینده مبلغی برای آن در نظر گرفته شود.

وی معضل ترافیک را از مهمترین مشکلات شهر اعلام کرد و یادآور شد: با توجه به نزدیک شدن به ایام نوروز و به منظور کاهش بار ترافیکی آزاد راه که منتهی به دوآب و مرزن آباد می باشد نیاز است اداره راه و شهرسازی نسبت به تعریض مسیر سرعت عمل بیشتری ببخشد.

بخشدار مرزن آباد تصریح کرد: تسریع تعریض مسیر شهر مرزن آباد به دزد بن نیز نقش مهمی در بار ترافیکی مسیر دارد.