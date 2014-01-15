تیم والیبال شهرداری تبریز در خانه مغلوب تیم کاله آمل شد

به گزارش خبرنگار مهر،بازی تیم والیبال شهرداری تبریز با کاله آمل عصر روز چهارشنبه در سالن شهید صمد اقدمی تبریز برگزار ودر چهار گیم به طول پایان رسید. و تیم میهمان توانست میزبان را با نتیجه سه بر یک شکست دهد.

تیم والیبال شهر داری تبریز با کاله در ست اول بازی پایاپای پیش می رفت ولی این تیم تبریزی بود که با زیرکی بازیکنانش توانست نتیجه را 27بر25 به نفع خود به پایان رساند.ولی در ست دوم بازی خوب بازیکنان کاله باعث شد تا با نتیجه 25 بر 23 پیروز ست شوند.ست سوم هم با نتیجه 28بر26 به سود کاله خاتمه یافت.تغییرات در ترکیب شهرداری تبریز باعث نشد تا ست چهارم را هم به نفع خود خاتمه دهند و بازی مقتدرانه کاله سبب شد تا این ست هم با نتیجه 25بر 21 و کل بازی با نتیجه سه بر یک به سود کاله این بازی به اتمام رسید.



از حاشیه های زیبای این بازی می توان به حضور چشمگیر تماشاگران تیم تبریزی اشاره کرد که بالغ بر دو هزار نفر در سالن اقدمی تیم شهرداری را تشویق می کردند.

داور اول این دیدار مسعود یزدان پناه و داور دوم محسن ترابی بود،

تیم والیبال شهرداری تبریز با این شکست از تیم های بالای جدول فاصله گرفت و با 21 امتیاز در رده ششم جدول باقی ماند.

