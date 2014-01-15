هیئات مذهبی نباید درگیر جناح های سیاسی شوند

به گزارش خبرنگارمهر، رضا معممی مقدم شامگاه چهارشنبه در جلسه با اعضای شورای هیئات مذهبی استان گلستان ابراز داشت: هیئات های مذهبی باید حمایت از نظام و حاکمیت را مورد توجه قرار دهند و بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری عمل کنند.

وی با اشاره به اینکه هیئات مذهبی قرار نیست اداری شوند، بیان داشت: نباید هیئات مذهبی را به سازمان و اداری بودن واگذار کنیم چرا که در این صورت کارها محدود می شود و وظایف اصلی به درستی انجام نمی شود.

معممی مقدم یکی ازعلل پیدایش انقلاب را کارها و حرکات هیئات مذهبی دانست و تاکید کرد: اگر هیئات نباشند جوشش فضائل در انقلاب به وجود نمی آید و هیئات مذهبی تا به الان توانسته اند در انقلاب اسلامی کارهای خوب زیادی را انجام دهند و همین طور در نه دی توانستند نقش برجسته ای را ایفا کنند.

وی خاطرنشان ساخت: امروزه هیئات مذهبی باید تلاش کنند تا در حوزه های امر به معروف، نهی از منکر، تولی ، تبری و مسائل دینی و مذهبی ورود کنند تا بتوانند این حوزه ها را به طور صحیح به مردم بشناسانند.

بیش از 50 مداح و چهار انجمن اسلامی در کشور وجود دارد

این مسئول با بیان اینکه هیئات مذهبی امروز در کشور تریبون داران نظام مقدس اسلامی هستند، اذعان داشت: در کشور بیش از 50 هزار مداح و حدود چهار هزار انجمن اسلامی وجود دارد که می توانند با کمک هیئات مذهبی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی را تقویت کنند.

وی اظهار داشت: در واقع هیئات مذهبی خطیبان، وعاظ و دست فرهنگی جبهه انقلاب به شمار می آیند.

مدیر کل تشکل های دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی کشور گفت: باید در این حوزه استعدادهایی که وجود دارند شناسایی شوند و همچنین ضمن آموزش ، مراقبت های لازم هم در این زمینه صورت بگیرد.

وی افزود: وقتی مداحی کار خلاف عرف می کند حتما مسئول هیئات مراقبت و نظارت لازم را انجام نداده است و اگر مسئول هیئات خطایی انجام دهند در واقع به دستگاه امام حسین (ع) ضربه وارد کرده است و این را به حساب مکتب و آرمانهایش می گذارند.

معممی مقدم با عنوان اینکه در حوزه فرهنگ شیب نرمی را قائل می شوند ، تصریح داشت: در واقع فرهنگ هر چه دیرتر ثمر دهد گران قدر تر خواهد بود و کارهای که در هیئات های مذهبی انجام می شود در واقع بر توسعه فرهنگ تاکید دارد.

وی ادامه داد: شورای هیئات مذهبی در حال حاضر بر 80 هزار هیئات مذهبی در کشور نظارت و مدیریت می کند که اگر این نظارت ها بر عزاداری و مراسم های دین و آیینی نبود مشکلات زیادی به وجود می آمد.

رضا معممی مقدم با عنوان اینکه هیئات ها باید تلاش کنند به معارف قرآن توجه ویژه ای داشته باشند، ابراز داشت: قرآن شامل خیر و برکات بسیار زیادی است که اگر نوحه خوانی ها با مسائل و مضامین اسلامی، قرآنی و حماسی آمیخته شود می تواند در حوزه دین سرمایه بزرگی به حساب آید.

وی اظهار داشت: گسترش نظرهای فرهنگی می تواند باعث مدیریت فرهنگ شود چرا که اگرتوسعه نذر فرهنگی در کشور نهادینه شود بسیاری از هزینه های فرهنگی نظام کاهش پیدا می کنند.

معممی مقدم بیان داشت: کار فرهنگی بدون برنامه ریزی انجام نمی شود چرا که شورای هیئات های مذهبی تصمیم ساز است نه تصمیم گیر و بر روی کارها فکر و برنامه ریزی انجام می دهد و در واقع نوعی اتاق فکر محسوب می شوند.