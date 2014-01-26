عاشورا باور قلبی ملت آذربایجان است/ حمایت باکو از تشکیل دولت مستقل فلسطین

"جوانشیر آخوندوف" سفیر آذربایجان در ایران در بخش دوم مصاحبه خود با خبرگزاری مهر، به انتقادهایی که در رسانه ها نسبت به مواضع باکو در قبال فلسطین و اخبار مربوط به مقابله با حجاب اسلامی در این کشور مطرح می شود، پاسخ داد.

موضع باکو در قبال فلسطین

ما همواره برای حمایت از ملت فلسطین تلاش می‌کنیم و کمکهایمان به مردم فلسطین تنها در حرف نبوده، بلکه در عمل نیز به آنان کمک می‌کنیم. آذربایجان در ماه ژوئن سال 2013، میزبانی کنفرانس وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی در خصوص اهداءکنندگان در رابطه با تامین مالی نقشه بخش استراتژی برای توسعه شهر قدس شریف و همچنین کنفرانس تاسیس شبکه امنیت مالی اسلامی به منظور کمک به دولت فلسطین را برعهده داشته است. کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی و سازمان‌های بین‌المللی شرکت‌کننده در این کنفرانس به منظور یاری رسانی به اقتصاد، نظام بهداشتی و آموزشی و تکمیل پروژه‌های زیرساختی فلسطین، با برعهده گرفتن تعهدات مالی سخنرانی نمودند. به نظر ما، این کنفرانس‌ها تنها برای ملت فلسطین نبوده، بلکه برای تمامی جهان اسلام حائز اهمیت است. جمهوری آذربایجان همواره در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی از فلسطین حمایت نموده است. ما در این رابطه مواضع قاطعانه و تغییرناپذیر خود را حفظ نموده‌ایم. پذیرش فلسطین به عنوان یک عضو کامل در یونسکو و پذیرش این کشور در سازمان ملل متحد به عنوان دولت ناظر، از این منظر مرحله‌ای تاریخی است. ما از راه حل دو-دولت حمایت نموده و قاطعانه باور داریم که در آینده‌ای نزدیک شاهد پذیرش دولت فلسطین به عنوان عضو کامل سازمان ملل متحد خواهیم بود.

مراسم عزاداری ماه محرم در آذربایجان

اکثریت مردم آذربایجان، از مذهب شیعه اسلام تبعیت می‌کنند. در ماه محرم، مساجد و امامزاده‌های باکو میزبان عزاداران هستند و هیچگونه محدودیتی برای آنان وجود ندارد. لیکن به دلیل ایجاد خطر تصادف و مشکلات در حمل‌ونقل، برگزاری مراسم‌ها در خیابان‌های پرتردد و اصلی و بزرگراه‌ها براساس قوانین ذیربط تنظیم می‌گردد.

مثلاً در تهران نیز هیچ کسی نمی‌تواند مراسم عزاداری را در بزرگراه صدر برگزار کند و نهادهای ذیربط هرگز اجازه این کار را نمی‌دهند. در ماه محرم، نمونه مراسم‌های برگزارشده از سوی مردم در ایران، در شهرهای آذربایجان نیز برگزار می‌گردد. مردم مراسم خود را در مساجد و هیئت‌های مذهبی برگزار می‌کنند، نذری پخش می‌کنند و عزاداری می‌کنند. تنها محدودیت قانونی و منطقی موجود در رابطه با ایجاد مانع در حرکت اتومبیل‌ها و بستن راههای اصلی است. عاشورا یک باور صمیمانه در میان ملت آذربایجان است و همه به آن احترام می‌گذارند. در روز عاشورا، در برخی از مساجد باکو و دیگر مناطق آذربایجان، با سازماندهی اداره مسلمانان قفقاز و وزارت بهداشت، برنامه‌های اهداء داوطلبانه خون برگزار می‌گردد.

ممنوعیت حجاب

مسلمانان آذربایجان 5 شرط اسلام و 6 شرط ایمان را همواره رعایت نموده‌اند. یکی دیگر از اتهامات وارد شده به آذربایجان، به اصطلاح انجام مبارزه با حجاب اسلامی است. در مدارس آذربایجان قوانینی وجود دارد و تمامی دانش‌آموزان ملزم به رعایت این قوانین می‌باشند. در تمامی مدارس، از جمله در مدارس ایران نیز چنین قوانینی وجود دارند. مثلاً متحدالشکل بودن پوشش و همه دانش‌آموزان ملزم به رعایت لباس فرم مدارس هستند. این موضوع ارتباطی با حجاب ندارد. در باکو هیچگونه ممنوعیتی در رابطه با حجاب وجود ندارد. مقامات ایرانی که به آذربایجان سفر نموده‌اند، از نزدیک شاهد این حقیقت بوده‌اند. مسئله این است که دانش‌آموزان تا پایان تحصیلات متوسطه، یعنی تا 16 سالگی ملزم به رعایت قوانین مدرسه هستند. پس از آن هر کس خودش درباره حجاب تصمیم می‌گیرد و این موضوع کاملاً آزاد است. همچنین دانش‌آموزان مدارس دینی نیز منطبق با قواعد خود، لباس مدرسه می‌پوشند.

حجاب به شکل داوطلبانه از سوی مردم رعایت می‌شود. مادران ما در دوره شوروی نیز حجاب را رعایت می‌کردند و همچنان نیز رعایت می‌کنند. ملت آذربایجان به ارزشهای دینی و فرهنگی خود پایبند است. مردم کشور حتی در دوره کمونیسم نیز موفق به حفظ باورهای دینی خود شدند. در دوره شوروی نیز در تمامی خانواده‌های آذربایجان قرآن وجود داشت و ملت آذربایجان هرچند به شکل مخفیانه عبادات دینی خود را بجای می‌آورد.

امروزه در کتابفروشی‌های آذربایجان و از جمله باکو، بخش‌های مخصوصی برای فروش قرآن و کتب دینی وجود دارد. پس از کسب استقلال، گرامیداشت اعیاد فطر و قربان در آذربایجان، گسترش فراوانی یافت. در حال حاضر در آذربایجان، این اعیاد دینی به صورت روزهای تعطیل (برای هر عید 2 روز) در تقویم ثبت شده‌اند. برای عید نوروز که به شکلی وسیع در ایران و آذربایجان گرامی داشته می‌شود نیز 4 روز تعطیل رسمی می‌باشد.

فعالیت مبلغین دینی

ما طلاب آذربایجانی بسیاری را داریم که در حال تحصیل علوم دینی در قم، مشهد و دانشگاه جامعه‌المصطفی هستند. آنان با سفارت در ارتباط هستند و در مراسم‌های مختلف به سفارت می‌آیند. ما نیز به نوبه خود، در سفر به قم و مشهد با روحانیون، مراجع تقلید و آیات عظام ملاقات می‌کنیم. طلاب ما که در حال تحصیل در موسسات دینی هستند، پس از اتمام تحصیلات خود و بازگشت به آذربایجان، همانند ایران، پس از شرکت در امتحان مربوطه در دانشگاه اسلامی باکو، می‌توانند به عنوان روحانی و ملا در شهر و روستای خود و همچنین در مراکز تحصیلی فعالیت نمایند.

در نتیجه تدابیر اتخاذشده در سالهای 2003-2013، اقتصاد آذربایجان بیش از 300 درصد، یعنی 3-4 برابر رشد داشته است. میزان افراد زیر خط فقط به شدت کاهش یافته است.

امروزه در آذربایجان میزان فقر کمی بیش از 5 درصد است. میزان بیکاری بسیار پایین بوده و در حدود 5 درصد است. در سال 2013، حقوق و مستمری‌های افراد افزایش یافته است. اولین ماهواره مخابراتی ملی جمهوری آذربایجان که در سال 2013 به فضا پرتاب شد، نه تنها در خدمت کاربران بومی بوده، بلکه مورد استفاده آسیا و آفریقا قرار گرفته است. پروژه خط آهن باکو-تفلیس-قارص که احداث آن بزودی به پایان خواهد رسید، در خدمت توسعه اقتصادی و اجتماعی و مهمتر از آن همکاری بلندمدت در منطقه خواهد بود. در این بین، پروژه‌های تاناپ (TANAP) و تاپ (TAP) که موجب صادرات ثروت‌های ملی آذربایجان به بازارهای اروپا خواهد گردید، نیز خصوصاً شایان ذکر هستند.

به نظرم رسانه‌های جمعی که در دهکده جهانی کنونی رکن چهارم دمکراسی نامیده شده و نقش بسزایی در شکل‌گیری نظرات اجتماعی دارند، می‌توانند اقدامات مثبت فراوانی در زمینه توسعه مناسبات میان دولت‌ها و خصوصاً گسترش روابط دوجانبه کشورهای دوست و همسایه آذربایجان-ایران داشته باشند.

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تهیه و تنظیم: فریدون ناعمی